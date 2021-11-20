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Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T20:35+0300
2021-11-20T20:35+0300
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Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие.С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной, передает корреспондент РИА Новости. Агрессивно настроенные люди разбирали урны, вытаскивали оттуда бутылки, банки и бросали в представителей правопорядка. В правоохранителей летели и апельсины. Хулиганы поджигали мусор и коробки из-под фруктов.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, видео
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
20:35 20.11.2021 (обновлено: 21:03 20.11.2021)
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже.
Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие.
С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной, передает корреспондент РИА Новости
.
Агрессивно настроенные люди разбирали урны, вытаскивали оттуда бутылки, банки и бросали в представителей правопорядка. В правоохранителей летели и апельсины. Хулиганы поджигали мусор и коробки из-под фруктов.