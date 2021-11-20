https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/aktsii-protesta-v-parizhe-pererosli-v-besporyadki-1036421567.html

Акции протеста в Париже переросли в беспорядки

Акции протеста в Париже переросли в беспорядки

"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

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Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие.С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной, передает корреспондент РИА Новости. Агрессивно настроенные люди разбирали урны, вытаскивали оттуда бутылки, банки и бросали в представителей правопорядка. В правоохранителей летели и апельсины. Хулиганы поджигали мусор и коробки из-под фруктов.

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