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Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие.С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной, передает корреспондент РИА Новости. Агрессивно настроенные люди разбирали урны, вытаскивали оттуда бутылки, банки и бросали в представителей правопорядка. В правоохранителей летели и апельсины. Хулиганы поджигали мусор и коробки из-под фруктов.
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Акции протеста в Париже переросли в беспорядки

20:35 20.11.2021 (обновлено: 21:03 20.11.2021)
© Видео РИА
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"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже.
Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и дубинки, есть пострадавшие.
С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной, передает корреспондент РИА Новости.
Агрессивно настроенные люди разбирали урны, вытаскивали оттуда бутылки, банки и бросали в представителей правопорядка. В правоохранителей летели и апельсины. Хулиганы поджигали мусор и коробки из-под фруктов.
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