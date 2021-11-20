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Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
Как будет организовано школьное питание после отмены ограничений, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T10:08+0300
2021-11-20T10:08+0300
2021-11-20T10:08+0300
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Из-за ковидных ограничений в школах сегодня не работают столовые. Проблему питания учащихся столичные власти обсудили с директорами средних учебных заведений в начале недели."Если через некоторое время ограничения, которые действуют в стране, снимут, то администрация города осуществит планы по упорядочению процесса предоставления питания в школах. Планируем организовать питание на базе тех школ, которые оборудованы по последнему слову техники. Хотим привязать школы, которые не обладают технической возможностью предоставлять полное меню, к школам, которые будут все выпускать", – сообщил Ашуба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
Как будет организовано школьное питание после отмены ограничений, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба.
Из-за ковидных ограничений в школах сегодня не работают столовые. Проблему питания учащихся столичные власти обсудили с директорами средних учебных заведений в начале недели.
"Если через некоторое время ограничения, которые действуют в стране, снимут, то администрация города осуществит планы по упорядочению процесса предоставления питания в школах. Планируем организовать питание на базе тех школ, которые оборудованы по последнему слову техники. Хотим привязать школы, которые не обладают технической возможностью предоставлять полное меню, к школам, которые будут все выпускать", – сообщил Ашуба.
Подробности слушайте в аудиофайле.