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Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
Как будет организовано школьное питание после отмены ограничений, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Ашуба
Ашуба
Из-за ковидных ограничений в школах сегодня не работают столовые. Проблему питания учащихся столичные власти обсудили с директорами средних учебных заведений в начале недели."Если через некоторое время ограничения, которые действуют в стране, снимут, то администрация города осуществит планы по упорядочению процесса предоставления питания в школах. Планируем организовать питание на базе тех школ, которые оборудованы по последнему слову техники. Хотим привязать школы, которые не обладают технической возможностью предоставлять полное меню, к школам, которые будут все выпускать", – сообщил Ашуба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников

10:08 20.11.2021
Радио
Ашуба
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Как будет организовано школьное питание после отмены ограничений, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба.
Из-за ковидных ограничений в школах сегодня не работают столовые. Проблему питания учащихся столичные власти обсудили с директорами средних учебных заведений в начале недели.
"Если через некоторое время ограничения, которые действуют в стране, снимут, то администрация города осуществит планы по упорядочению процесса предоставления питания в школах. Планируем организовать питание на базе тех школ, которые оборудованы по последнему слову техники. Хотим привязать школы, которые не обладают технической возможностью предоставлять полное меню, к школам, которые будут все выпускать", – сообщил Ашуба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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