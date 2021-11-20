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Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Багмаран" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго". 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T12:02+0300
2021-11-20T12:02+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Багмаран" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".Подача электроэнергии по линии восстановлена в полном объеме, отмечается в сообщении.Ремонтная бригада приступила к работам по восстановлению поврежденной высоковольтной линии рано утром 20 ноября. Обрыв на линии "Багмаран" произошел накануне вечером, без электричества оставалась часть Гудаутского района. В обесточенные районы электроэнергия подавалась по аварийной схеме с ограничениями.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
12:02 20.11.2021 (обновлено: 12:12 20.11.2021) СУХУМ, 20 ноя - Sputnik.
Авария на высоковольтной линии "Багмаран" ликвидирована, сообщает
"Черноморэнерго".
Подача электроэнергии по линии восстановлена в полном объеме, отмечается в сообщении.
Ремонтная бригада приступила к работам по восстановлению поврежденной высоковольтной линии рано утром 20 ноября.
Обрыв на линии "Багмаран" произошел накануне вечером, без электричества оставалась часть Гудаутского района. В обесточенные районы электроэнергия подавалась по аварийной схеме с ограничениями.