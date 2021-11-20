https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/avariya-na-vl-bagmaran-likvidirovana-1036415417.html

Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована

Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Багмаран" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго". 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T12:02+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Авария на высоковольтной линии "Багмаран" ликвидирована, сообщает "Черноморэнерго".Подача электроэнергии по линии восстановлена в полном объеме, отмечается в сообщении.Ремонтная бригада приступила к работам по восстановлению поврежденной высоковольтной линии рано утром 20 ноября. Обрыв на линии "Багмаран" произошел накануне вечером, без электричества оставалась часть Гудаутского района. В обесточенные районы электроэнергия подавалась по аварийной схеме с ограничениями.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии