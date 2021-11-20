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Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия
Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия
О том, почему повышение цены на хлеб в Абхазии необходимо для хлебопеков и с чем это связано, в эфире радио Sputnik рассказала член Гильдии хлебопекарей Нонна... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Чантурия
Чантурия
Предложенная производителями цена на хлеб – минимальная стоимость, на которую может проживать государственное предприятия, рассказала в интервью радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.В связи с недавним повышением цен на бензин, подорожали транспортные расходы и повысились цены на продукты: муку, дрожжи, соль, растительное масло, сахар, которые завозятся в Абхазию из России, рассказала Чантурия. Подробности слушайте в аудиофайле. 17 ноября в эфире Абхазского телевидения вышел репортаж, из которого следует, что производители хлеба обратились к правительству с предложение повысить цены на хлеб из-за подорожания сырья, производства и транспортировки хлеба.
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Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия

16:36 20.11.2021 (обновлено: 16:56 20.11.2021)
Радио
Чантурия
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О том, почему повышение цены на хлеб в Абхазии необходимо для хлебопеков и с чем это связано, в эфире радио Sputnik рассказала член Гильдии хлебопекарей Нонна Чантурия.
Предложенная производителями цена на хлеб – минимальная стоимость, на которую может проживать государственное предприятия, рассказала в интервью радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.
В связи с недавним повышением цен на бензин, подорожали транспортные расходы и повысились цены на продукты: муку, дрожжи, соль, растительное масло, сахар, которые завозятся в Абхазию из России, рассказала Чантурия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
17 ноября в эфире Абхазского телевидения вышел репортаж, из которого следует, что производители хлеба обратились к правительству с предложение повысить цены на хлеб из-за подорожания сырья, производства и транспортировки хлеба.
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