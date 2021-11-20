https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/chanturiya-o-povyshenii-tseny-na-khleb-v-abkhazii-minimum-na-chto-mogut-prozhit-predpriyatiya-1036417347.html

Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия

Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия

О том, почему повышение цены на хлеб в Абхазии необходимо для хлебопеков и с чем это связано, в эфире радио Sputnik рассказала член Гильдии хлебопекарей Нонна... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T16:36+0300

2021-11-20T16:36+0300

2021-11-20T16:56+0300

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Чантурия Чантурия

Предложенная производителями цена на хлеб – минимальная стоимость, на которую может проживать государственное предприятия, рассказала в интервью радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.В связи с недавним повышением цен на бензин, подорожали транспортные расходы и повысились цены на продукты: муку, дрожжи, соль, растительное масло, сахар, которые завозятся в Абхазию из России, рассказала Чантурия. Подробности слушайте в аудиофайле. 17 ноября в эфире Абхазского телевидения вышел репортаж, из которого следует, что производители хлеба обратились к правительству с предложение повысить цены на хлеб из-за подорожания сырья, производства и транспортировки хлеба.

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