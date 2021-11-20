https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/gintsburg-svyazal-antivaktsinalnye-nastroeniya-vrachey-s-urovnem-obrazovaniya-i-morali-1036414590.html

Гинцбург связал антивакцинальные настроения врачей с уровнем образования и морали

Гинцбург связал антивакцинальные настроения врачей с уровнем образования и морали

В Абхазии возобновилась вакцинация "Спутником V" с 18 ноября, за первый день в Сухуме прививку сделали 14 человек. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T10:36+0300

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования и морали."К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", - сказал он РИА Новости.Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально. Гинцбург рассказал агентству, что поддерживает предложение отстранять таких врачей от лечебной деятельности.

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