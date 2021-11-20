https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/mama-navsegda-pamyati-poetessy-nelli-tarba-1036403524.html

Мама навсегда: памяти поэтессы Нелли Тарба

Мама навсегда: памяти поэтессы Нелли Тарба

20 ноября исполнилось бы 87 лет Нелли Тарба. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T09:40+0300

2021-11-20T09:40+0300

2021-11-20T10:16+0300

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Ее звания и регалии можно долго перечислять. Первая абхазская поэтесса, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, народный писатель, общественный деятель. А для меня она – великая мать.Сказка и быльКогда малыш Лешка стал допытываться об азах мироздания у мамы, она ему объяснила, что в молодости познакомилась с папой, они поженились, и у них родились три дочери, а потом сын, которого зовут Алексей. Немного поразмыслив, я безапелляционно заявил, что когда вырасту, женюсь только на маме. А как иначе? Она самая красивая, она лучше всех готовит, она читает мне сказки. Кстати, сказки были разные, всех народов мира, и я их очень любил. Но мама отдавала предпочтение именно абхазским сказкам. Ее непреодолимое желание привить мне любовь к родному языку сталкивалось с жизненными реалиями, такими как интернациональный двор, где языком общения был русский. Поэтому летом меня отправляли в деревню. Чаще всего в Звандрипш, к маминой тете. Чтобы я попал в социум, где все говорят только на родном языке. Мама отправила меня в абхазский детсад, но когда в первый раз пришла вечером меня забирать, я приветствовал ее: "Гамарджьоба!" ("Здравствуй" – груз.)."Талант закончился!"Мама бережно хранила мои первые попытки написать осознанный текст. Чтобы простимулировать мои писательские способности, по ее инициативе две мои детские сказки были изданы в журнале "Амцабз", и я получил первый в своей жизни гонорар. Но несмотря на это, я вдруг перестал писать. На недоуменные вопросы старших я обреченно ответил: "Талант закончился!" Особенно трепетно мама относилась к моему маленькому сочинению во втором или третьем классе, где я разоткровенничался и написал: "Моя мама самая красивая! У нее очень красивые глаза, зеленые, как у кошки! И поэтому я ее очень люблю!"Тяга странствийМама все время прививала мне самостоятельность. Уже с раннего возраста она давала мне карманные деньги на несколько дней, чтобы я научился тратить их с умом. Вопреки возражениям острожного папы с самого детства отправляла меня в поездки по Советскому Союзу. Москва, Ленинград, Киев, Рига, Феодосия, Севастополь, Харьков, Днепродзержинск, Новороссийск, Одесса, Ялта, где только я ни побывал. Только благодаря ее упорству и желанию я попал в легендарный пионерлагерь "Артек".Лед и пламяКогда я стал студентом МГУ и проходил формальности в деканате, мама, в ожидании меня, подготовила подарок – красочную записную книжку. На первой странице она своим необычным почерком написала мне девиз на всю жизнь. Процитировала великого французского альпиниста Мориса Эрцога: "Если есть горы, должны быть люди, которые их покоряют!"Вот так пошагово мама старалась, чтобы в этом мире я нашел свое место, свое предназначение. Ее контроль был неусыпный, но ненавязчивый. Даже когда началась война, она ни одним словом, ни одним взглядом не выдала, какой поступок ждала от меня. Но никогда не простила бы мне, если бы я вдруг отсиделся где-нибудь в комфорте и тепле, подальше от пылающей Родины. И если отец слишком нервничал, переживал за меня и не скрывал этого, то мать вела себя очень сдержанно, стараясь всю бурю эмоций и переживаний держать внутри.Ты здесь!Страшная, неизлечимая болезнь, которая настигла ее в конце седьмого десятка, забирала ее медленно, но излишне настойчиво. Слезы отчаяния разрывали меня, когда я сидел рядом с ней, держал ее за руку и готов был проклинать весь мир за то, что человек изобрел ракету, которая может точно в цель доставить ядерный заряд на расстояние в десяток тысяч километров, а вот лекарства от маминой болезни нет.Вот уже семь лет тебя нет с нами, мама. Но ты осталась в благодарных сердцах и памяти народа. Твой вклад в развитие абхазского языка и литературы остался в твоих делах и книгах. Внешне тебя очень напоминает твоя внучка – моя дочь Анана. Трепетностью и теплотой к родным и близким ты была в твоей дочери Аиде, которая, увы, рано ушла в мир иной. Темперамент и эмоциональность ты передала дочери Асиде. Ты здесь, ты с нами! Светлая память!

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культура, литература, колумнисты, абхазия