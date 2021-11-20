https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/pensioner-kolyasochnik-postroil-lift-dlya-podema-v-kvartiru-cherez-balkon-1036419576.html

Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон

Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон

Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

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Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже.По словам мужчины, в доме, где он живет, лифт не предусмотрен, а от предложения установить пандусы он отказался сам. Создать же свой подъемный механизм Александр решил, чтобы быть самостоятельным в передвижениях. Подробнее смотрите в ролике RT.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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