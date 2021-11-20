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Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон
Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон
Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T17:30+0300
2021-11-20T17:30+0300
2021-11-20T17:30+0300
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Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже.По словам мужчины, в доме, где он живет, лифт не предусмотрен, а от предложения установить пандусы он отказался сам. Создать же свой подъемный механизм Александр решил, чтобы быть самостоятельным в передвижениях. Подробнее смотрите в ролике RT.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
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видео, россия, мультимедиа, видео
Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон
Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже.
По словам мужчины, в доме, где он живет, лифт не предусмотрен, а от предложения установить пандусы он отказался сам.
Создать же свой подъемный механизм Александр решил, чтобы быть самостоятельным в передвижениях.
Подробнее смотрите в ролике RT.