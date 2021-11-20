Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/pensioner-kolyasochnik-postroil-lift-dlya-podema-v-kvartiru-cherez-balkon-1036419576.html
Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон
Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон
Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T17:30+0300
2021-11-20T17:30+0300
видео
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036419540_1:0:1178:662_1920x0_80_0_0_6b898cafc5304469101692c4bd435686.png
Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже.По словам мужчины, в доме, где он живет, лифт не предусмотрен, а от предложения установить пандусы он отказался сам. Создать же свой подъемный механизм Александр решил, чтобы быть самостоятельным в передвижениях. Подробнее смотрите в ролике RT.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036419540_148:0:1031:662_1920x0_80_0_0_d45725c34473cd930020724dd2d4e91c.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, россия, мультимедиа, видео

Пенсионер-колясочник построил лифт для подъема в квартиру через балкон

17:30 20.11.2021
© Видео RT
Подписаться на
Житель Тимашёвска Александр Юдин собрал подъемный механизм для инвалидного кресла-коляски, чтобы добираться до балкона своей квартиры на третьем этаже.
По словам мужчины, в доме, где он живет, лифт не предусмотрен, а от предложения установить пандусы он отказался сам.
Создать же свой подъемный механизм Александр решил, чтобы быть самостоятельным в передвижениях.
Подробнее смотрите в ролике RT.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:27Захарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США
19:10"Горящие" проблемы и вызовы: съезд союза журналистов прошел в Абхазии
18:50Руководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов
18:15"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок
16:36Чантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия
15:20Путь к очеловечиванию: особенности воспитания детей у абхазов
14:40В Сочи усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19
14:03Защищенные от природы: ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19
13:54Шатров: Запад толкает Украину к войне с Россией
13:20Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил патриарха Кирилла с юбилеем
12:10ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?
12:02Авария на ВЛ "Багмаран" ликвидирована
11:42Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты
11:05Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:36Гинцбург связал антивакцинальные настроения врачей с уровнем образования и морали
10:08Ашуба рассказал об организации питания столичных школьников
09:40Мама навсегда: памяти поэтессы Нелли Тарба
09:00Мусороперерабатывающие заводы построят на Черноморском побережье Кубани
ВчераАна Агрба не прошла в следующий этап шоу "Голос"
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500