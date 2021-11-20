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Руководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов
Руководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов
XIII съезд Союза журналистов Абхазии состоялся в Сухуме 20 ноября. На нем были обсуждены актуальные проблемы абхазской журналистики и решены организационные... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T18:50+0300
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СУХУМ, 20 – Sputnik, Асмат Цвижба. Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба стал членом президиума Союза журналистов Абхазии.В президиум Союза журналистов также вошли председатель Союза Руслан Хашиг, его заместитель Зураб Аргун, журналисты и члены Союза Заира Цвижба, Владимир Хашба, Екатерина Бебия, директор Абхазской телерадиокомпании Ирина Агрба, редактор тематических программ АГТРК Астанда Кецба, директор "Апсныпресс" Манана Гургулия, и главреды следующих периодических изданий: "Эхо Абхазии" – Виталий Шария, "Апсны" – Энвер Ажиба, "Республика Абхазия" – Юрий Кураскуа, "Гагрский вестник" – Валерий Орчукба, "Бзыбь" – Лаврентий Губаз, "Алашара" – Анатолий Лагулаа.Союз журналистов Абхазии объединяет журналистов, фотокорреспондентов, редакторов и других творческих работников радио, телевидения, информагентств, издательств, а также тех, кто занимается научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в области журналистики.Союз журналистов Абхазии был создан 17 декабря 1968 года на учредительном съезде организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Sotrudniki-Sputnik-stali-chlenami-Soyuza-zhurnalistov-Abkhazii-1033174409.html
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Руководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов

18:50 20.11.2021 (обновлено: 18:56 20.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРуслан Бганба
Руслан Бганба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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XIII съезд Союза журналистов Абхазии состоялся в Сухуме 20 ноября. На нем были обсуждены актуальные проблемы абхазской журналистики и решены организационные задачи.
СУХУМ, 20 – Sputnik, Асмат Цвижба. Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба стал членом президиума Союза журналистов Абхазии.
В президиум Союза журналистов также вошли председатель Союза Руслан Хашиг, его заместитель Зураб Аргун, журналисты и члены Союза Заира Цвижба, Владимир Хашба, Екатерина Бебия, директор Абхазской телерадиокомпании Ирина Агрба, редактор тематических программ АГТРК Астанда Кецба, директор "Апсныпресс" Манана Гургулия, и главреды следующих периодических изданий: "Эхо Абхазии" – Виталий Шария, "Апсны" – Энвер Ажиба, "Республика Абхазия" – Юрий Кураскуа, "Гагрский вестник" – Валерий Орчукба, "Бзыбь" – Лаврентий Губаз, "Алашара" – Анатолий Лагулаа.
Союз журналистов Абхазии объединяет журналистов, фотокорреспондентов, редакторов и других творческих работников радио, телевидения, информагентств, издательств, а также тех, кто занимается научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в области журналистики.
Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2021
В Абхазии
Сотрудники Sputnik стали членами Союза журналистов Абхазии
9 сентября, 10:40
Союз журналистов Абхазии был создан 17 декабря 1968 года на учредительном съезде организации.
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