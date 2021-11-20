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Шатров: Запад толкает Украину к войне с Россией
Шатров: Запад толкает Украину к войне с Россией
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал действия НАТО в Черном море. 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Шатров
Шатров
В беседе на радио Sputnik Шатров подчеркнул, что Черное море — зона международного судоходства и проводимые там операции вызывают тревогу."Отрабатываются какие-то сценарии, проверяется система обороны России в Черноморском регионе. Натовские стратеги даже не называют их учениями. Понятно, что это не агрессия, а игра на нервах, попытка психологически воздействовать на Россию, так как она — единственная сила, противостоящая западному блоку в регионе", — сказал эксперт.Шатров отметил, что "просто так бряцать оружием никто не будет" — Западу нужен хаос у российских границ, и он толкает Украину к войне с РФ, как когда-то Грузию.
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Шатров: Запад толкает Украину к войне с Россией

13:54 20.11.2021
Радио
Шатров
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Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал действия НАТО в Черном море.
В беседе на радио Sputnik Шатров подчеркнул, что Черное море — зона международного судоходства и проводимые там операции вызывают тревогу.
"Отрабатываются какие-то сценарии, проверяется система обороны России в Черноморском регионе. Натовские стратеги даже не называют их учениями. Понятно, что это не агрессия, а игра на нервах, попытка психологически воздействовать на Россию, так как она — единственная сила, противостоящая западному блоку в регионе", — сказал эксперт.
Шатров отметил, что "просто так бряцать оружием никто не будет" — Западу нужен хаос у российских границ, и он толкает Украину к войне с РФ, как когда-то Грузию.
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