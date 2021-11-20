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https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/skonchalsya-narodnyy-artist-rossii-valeriy-garkalin-1036414793.html
Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 2 октября с сильным поражением легких. Позже его состояние резко ухудшилось, актера подключили к... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T11:05+0300
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культура
россия
валерий гаркалин
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщает РИА Новости.В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
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культура, россия, валерий гаркалин, коронавирус - 2021

Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин

11:05 20.11.2021 (обновлено: 11:32 20.11.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк"Вечер воспоминаний" в честь 90-летия Ольги Аросевой
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 2 октября с сильным поражением легких. Позже его состояние резко ухудшилось, актера подключили к аппарату, поддерживающему функции сердца и легких.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщает РИА Новости.
В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".
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