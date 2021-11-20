https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/tekhnologii-i-traditsii-kak-master-iz-sela-khuap-sozdaet-abkhazskie-muzykalnye-instrumenty-1036393107.html

Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты

Технологии и традиции: как мастер из села Хуап создает абхазские музыкальные инструменты

Житель села Хуап Гудаутского района Василий Арухаа почти 30 лет изготавливает своими руками национальные музыкальные инструменты. 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T11:42+0300

2021-11-20T11:42+0300

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в абхазии

культура

гудаутский район

инструменты

национальные инструменты

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О том, что нового привнес мастер в процесс производства, как это ускорило его работу, как Арухаа ищет звук, почему он одинок в своем деле, но при этом не падает духом, а также, как ему наконец удалось выяснить название дерева, из которого делает корпус ачамгура и какой он готовит подарок оркестру имени Отара Хунцария, читайте в материале Sputnik.В поисках звукаСпустя почти 30 лет труда вручную у Василия Арухаа появилась возможность немного облегчить свою работу по изготовлению абхазских музыкальных инструментов. Пара месяцев назад в его цеху появилось современное и дорогостоящее оборудование – это пилорама, шлифовальный и токарный станки.Как отметил мастер, технику он получил по программе Организации Объединенных Наций по развитию, которая одобрила его проект по расширению производства. Выделили более полутора миллиона рублей.Все же полностью исключить человеческий фактор в такой работе не получается. Многие детали инструментов он продолжает создавать своими руками, маленькой стамеской, не спеша, придает форму корпусу ачамгура.К нашему приезду Арухаа изготавливал две апхьарцы и пребывал в раздумьях. Дело в том, что мастер не мог определиться, у какого из этих инструментов лучше звучание, и это его тяготило. Василий попросил нас высказать наше мнение. Сначала на одном и затем на другом инструменте он несколько раз провел смычком по струнам. Действительно, звучали они по-разному, но журналисты мало чем помогли мастеру, так как мнения разделились.Использование оборудования значительно сократило сроки производства, подчеркнул Арухаа. По его словам, некоторые детали, например, деревянные колки он вручную мог делать целый день, а сейчас для этого нужно не больше минуты. Что касается апхьарцы, от первого этапа производства до последнего затрачивалось около десяти дней. Теперь же "ювелир" укладывает в пять-шесть дней.Арухаа объяснил причины столь тщательного и трепетного отношения к звучанию апьхарцы, которую он называет "королевой" среди всех абхазских музыкальных инструментов. История немного казусная и неожиданная. Однажды Арухаа сделал апхьарцу, но получилась она с небольшим дефектом. В верхней части инструмента была еле заметная неровность на древесине, но мастер со стажем не мог принять у самого себя такое изделие и не стал даже натягивать на него струны. Инструмент оказался на стене для музыкальных "отшельников" в цеху.Спустя какое-то время Арухаа все же решил испробовать свое творение и подготовил его. Так как сам Василий не умеет играть на музыкальных инструментах, проверить апхьарцу поручил своему сыну Денису."Он мне сказал, что это лучшее, что я когда-либо делал. А, что я именно там сделал, не знаю. Вот, с тех пор пытаюсь найти тот звук", – признался Арухаа.Мастер не отрицает, что была попытка научиться играть на собственных инструментах, и в этом ему пытался помочь Денис, но "эксперимент" оказался неудачным."Я попросил его научить меня некоторым "приемам". Потренировался немного и подумал, что готов. Когда Денис услышал, что я сыграл, он занервничал и сказал, чтобы я больше никогда этого не делал", – смеясь, поделился Арухаа.Несмотря на совет сына, Василий все же провел для нас импровизированный "концерт" и сам же повторил: "Ну, не умею, ребята". Я слишком стар для того, чтобы учиться этому.Тернистый путьВасилию Арухаа 65 лет. Бывший артист не любит пристальное внимание со стороны репортеров. Он признался, что его с детства смущают видеокамеры и ему не привычно что-то рассказывать под их "прицелом". Зная творческое прошлое Василия, это вызывает удивление.Арухаа с ранних лет занимался танцами. Он работал в Государственном ансамбле "Шаратын" и в советский период исколесил немало стран, выступал на европейских сценах. После "Шаратына" перешел в народный ансамбль "Рица", а перед началом Отечественной войны народа Абхазии основал собственный детский танцевальный коллектив "Адац" в Гудауте.Изготовлением народных инструментов он занялся после войны, можно сказать, случайно. Во время беседы о культуре и традициях абхазов он поспорил с другом Отаром Хунцария, что сумеет сделать своими руками ачамгур. Азам этого ремесла Василий обучился у пожилого соседа по фамилии Анкваб, который изготавливал такие инструменты.Новый род деятельности поддался ему не сразу. Пришлось приложить немало усилий, времени и нервов для того, чтобы победить в споре. Арухаа также признался, прежде чем он сделал свой первый качественный ачамгур, выбросил и сжег немало неудавшихся экземпляров.Усидчивость и принципиальность с годами привели к тому, что Василий научился изготавливать все виды абхазских музыкальных инструментов, среди которых аюымаа, ахымаа, ачарпын, абыкь, ачыжь. Чем легче инструмент, тем лучше звучит, констатировал он.Для достижения еще лучшего звучания отлично подошли бы струны от арфы, но такой комплект стоит около 90 тысяч рублей, что мастер пока не может себе позволить.Материалы и открытиеВ работе Василий использует разные материалы – ель, ольху, липу, пихту, грецкий орех, капу и еще одно дерево, название которого он не знал. Как объяснил Арухаа, оно растет в его селе, но недавно он обратил внимание на такие же свежепосаженные деревья в Сухуме рядом с парком Славы. Пролить свет на ботаническую "тайну" помог фотокорреспондент Sputnik Томас Тхацук, который, по описанию мастера, признал в них павловнию.Все эти годы, отметил Арухаа, многие думали, что он специально не называет породу дерева, так как не хочет раскрывать свой профессиональный секрет.Мастер из села Хуап принципиально отказывается работать над инструментами других народов, хотя заказы поступали не раз. В приоритете у него только абхазские.1 декабря исполнилось бы 65 лет Народному артисту Абхазии, композитору и другу Василия Отару Хунцария, чье имя носит оркестр народных инструментов. К этой дате Арухаа планирует сделать подарки творческому коллективу в виде ахымаа и аюмаа.Василия огорчает не то, что заработать на жизнь продажей абхазских национальных инструментов довольно сложно, так как спрос них низкий, а то, что желающих научиться на них играть с каждым годом становится все меньше.Понимание того, что он единственный в стране, кто занимается этим делом, тоже его не печалит. Арухаа уверен, что такие мастера непременно еще появятся, если в них будут нуждаться. Он даже готов обучать желающих этому делу, но таковых пока нет.Пока "ювелир" из села Хуап держится на финансовом плаву благодаря продажам винных бочек, столов и стульев, которых он также производит. На них клиентов хватает, сказал он и добавил, что его сыновья Денис и Гудиса также существенно помогают своей семье.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20180302/festival-orkestra-narodnyx-instrumentov-apxiarca-proshel-v-suxume-1023295066.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20161226/orkestr-narodnyx-instrumentov-imeni-otara-xuncaria-sozdan-v-abxazii-1020139155.html

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культура, гудаутский район, инструменты, национальные инструменты