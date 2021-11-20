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ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?
ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?
Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? 20.11.2021, Sputnik Абхазия
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Каково это — дожить до ста лет?
Каково это — дожить до ста лет?
Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Рогозин — социолог и автор книги "Столько не живут: чему нас могут научить столетние старики".Слушайте подкасты РИА Новости.
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ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?

12:10 20.11.2021
Радио
Каково это — дожить до ста лет?
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Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема?
Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Рогозин — социолог и автор книги "Столько не живут: чему нас могут научить столетние старики".
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