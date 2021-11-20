https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/yasnoponyatno-kakovo-eto--dozhit-do-sta-let-1036398910.html

ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?

ЯсноПонятно: каково это — дожить до ста лет?

Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? 20.11.2021, Sputnik Абхазия

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Каково это — дожить до ста лет? Каково это — дожить до ста лет?

Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Рогозин — социолог и автор книги "Столько не живут: чему нас могут научить столетние старики".Слушайте подкасты РИА Новости.

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