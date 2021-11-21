https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/dopolnitelnoe-vremya-itogi-chempionata-abkhazii-po-futbolu-s-igrokom-komandy-pobeditelya--1036400431.html

Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя

Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя

Об итогах чемпионата Абхазии по футболу, ведущие программы "Дополнительное время" и игрок сухумского "Нарта" Аляс Асландзия. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T10:18+0300

2021-11-21T10:18+0300

2021-11-21T14:27+0300

радио

дополнительное время

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036400354_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_94c4e4830eb12da6c2c8f4c862eba03f.jpg

Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с защитником Асландзия Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с защитником Асландзия

Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны по футболу. О том, чем запомнился этот чемпионат, ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония, который сам принимал участие в этом чемпионате, говорили с защитником команды-победителя Алясом Асландзия. 11 ноября в последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков – по 48.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, аудио