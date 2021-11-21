https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/dopolnitelnoe-vremya-itogi-chempionata-abkhazii-po-futbolu-s-igrokom-komandy-pobeditelya--1036400431.html
Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя
Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя
Об итогах чемпионата Абхазии по футболу, ведущие программы "Дополнительное время" и игрок сухумского "Нарта" Аляс Асландзия. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T10:18+0300
2021-11-21T10:18+0300
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радио
дополнительное время
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Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с защитником Асландзия
Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с защитником Асландзия
Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны по футболу. О том, чем запомнился этот чемпионат, ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония, который сам принимал участие в этом чемпионате, говорили с защитником команды-победителя Алясом Асландзия. 11 ноября в последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков – по 48.
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дополнительное время, аудио
Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя
10:18 21.11.2021 (обновлено: 14:27 21.11.2021)
Об итогах чемпионата Абхазии по футболу, ведущие программы "Дополнительное время" и игрок сухумского "Нарта" Аляс Асландзия.
Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны по футболу.
О том, чем запомнился этот чемпионат, ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония, который сам принимал участие в этом чемпионате, говорили с защитником команды-победителя Алясом Асландзия.
11 ноября в последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков – по 48.