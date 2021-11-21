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Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Об этом передает РИА Новости.В воскресенье в лагерь беженцев приехали представители Всемирной организации здравоохранения.Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе."Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", – добавила врач.
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Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев

12:49 21.11.2021 (обновлено: 14:21 21.11.2021)
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока несут деревянные поддоны для изготовления из них кроватей в центре временного содержания мигрантов
Беженцы с Ближнего Востока несут деревянные поддоны для изготовления из них кроватей в центре временного содержания мигрантов - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Об этом передает РИА Новости.
В воскресенье в лагерь беженцев приехали представители Всемирной организации здравоохранения.

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", – сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", – добавила врач.
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