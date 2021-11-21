https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/iz-tsentra-bruzgi-gospitalizirovali-okolo-sta-bezhentsev-1036424594.html
Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T12:49+0300
2021-11-21T12:49+0300
2021-11-21T14:21+0300
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036402683_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_36ee047d1bd5da5d5701dd11b4c00c3f.jpg
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Об этом передает РИА Новости.В воскресенье в лагерь беженцев приехали представители Всемирной организации здравоохранения.Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе."Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", – добавила врач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/1036402628.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036402683_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_9def1bd4e3e70099c9d2683d04259cde.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости
Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
12:49 21.11.2021 (обновлено: 14:21 21.11.2021) СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Об этом передает РИА Новости
.
В воскресенье в лагерь беженцев приехали представители Всемирной организации здравоохранения.
"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", – сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.
Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", – добавила врач.