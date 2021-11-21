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Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев

Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Около ста мигрантов госпитализировали из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. Об этом передает РИА Новости.В воскресенье в лагерь беженцев приехали представители Всемирной организации здравоохранения.Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе."Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", – добавила врач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/1036402628.html

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