https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/mikaa-o-televidenii-transformirovalos-i-nabiraet-auditoriyu-1036429159.html

Микаа о телевидении: трансформировалось и набирает аудиторию

Микаа о телевидении: трансформировалось и набирает аудиторию

Как конкурировать с социальными сетями и какой контент ждут зрители районного телевидения в эфире радио Sputnik рассказал телеведущий, главный редактор... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T18:38+0300

2021-11-21T18:38+0300

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Микаа о телевидении: трансформировалось и набирает аудиторию Микаа о телевидении: трансформировалось и набирает аудиторию

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции от 17 декабря 1996 года. Предложено было отмечать этот день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.По словам телеведущего, главного редактора дневного эфира Гал-ТВ Эрика Микаа, телевидение стало адаптироваться под современные условия и входить в пространство интернета."Телевидение трансформировалось и быстро переориентировалось. В какой-то момент оно проседало, но сейчас очень активно набирает аудиторию, сегодня телевизионный продукт важен и хорошо продается. Дело в том, что люди насытившись интернет-телевидением и контентом социальных сетей, снова хотят смотреть телевизор. Это примерно то же самое, когда кинотеатры, якобы, отходили на второй план, из-за того, что в нашей жизни появились домашние кинотеатры", - сказал Микаа.Полная версия беседы в аудиофайле.

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