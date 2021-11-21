Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/pediator-posovetovala-chto-delat-esli-rebenok-zabolel-orvi-1036427126.html
Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
Заместитель главврача по лечебной работе Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека Жамиля Анакеева рассказала о первоочередных... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T15:26+0300
2021-11-21T15:26+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036427097_33:0:995:541_1920x0_80_0_0_c0249d3ae1d73316178953920f4687dc.jpg
Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
Лучшей профилактикой заболеваемости является правильное и разнообразное питание, влажная уборка и проветривание помещений, пояснила эфире радио Sputnik Кыргызстан Анакеева."В первые часы болезни ребенок испытывает жажду и много пьет. Нужно поймать это время, так как есть вероятность, что по прошествии примерно четырех часов малыш будет отказываться от жидкости, и в крайнем случае ему может потребоваться капельница, а это очень опасно. Даже если ребенок уснул, нельзя терять время: надо шприцем осторожно заливать ему в ротик воду хотя бы по капельке. Особенность детского организма в том, что влага может всасываться через слизистую, не обязательно делать большой глоток. Нужно понимать, что, когда ребенка лихорадит, он теряет жидкость с дыханием и потом кровь становится очень густой, и органам начинает не хватать кислорода. В организме копятся токсины, а это может привести к очень тяжелым последствиям", - отметила врач.По ее словам, сразу давать малышу жаропонижающее при повышении температуры не стоит, для начала его надо раздеть и давать много жидкости. Если все-таки возникнет необходимость в применении фармакологического препарата, его дозировку на килограмм веса нужно уточнить у педиатра.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036427097_153:0:874:541_1920x0_80_0_0_56a39b2169ba4100b4e63c81f93cc157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ

15:26 21.11.2021
Радио
Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
Подписаться на
Заместитель главврача по лечебной работе Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека Жамиля Анакеева рассказала о первоочередных мерах при появлении симптомов ОРВИ у маленьких детей.
Лучшей профилактикой заболеваемости является правильное и разнообразное питание, влажная уборка и проветривание помещений, пояснила эфире радио Sputnik Кыргызстан Анакеева.
"В первые часы болезни ребенок испытывает жажду и много пьет. Нужно поймать это время, так как есть вероятность, что по прошествии примерно четырех часов малыш будет отказываться от жидкости, и в крайнем случае ему может потребоваться капельница, а это очень опасно. Даже если ребенок уснул, нельзя терять время: надо шприцем осторожно заливать ему в ротик воду хотя бы по капельке. Особенность детского организма в том, что влага может всасываться через слизистую, не обязательно делать большой глоток. Нужно понимать, что, когда ребенка лихорадит, он теряет жидкость с дыханием и потом кровь становится очень густой, и органам начинает не хватать кислорода. В организме копятся токсины, а это может привести к очень тяжелым последствиям", - отметила врач.
По ее словам, сразу давать малышу жаропонижающее при повышении температуры не стоит, для начала его надо раздеть и давать много жидкости. Если все-таки возникнет необходимость в применении фармакологического препарата, его дозировку на килограмм веса нужно уточнить у педиатра.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:02Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 ноября
15:26Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ
15:05Судьба "ящика": есть ли будущее у абхазского и мирового телевидения
14:12В МИД России готовятся к предстоящей встрече Путина и Байдена
12:49Из центра "Брузги" госпитализировали около ста беженцев
11:47Опубликованы подробности инцидента с покушением на милиционеров в Гагре
11:15Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара"
10:35Автомобиль сгорел в Сухуме в ночь на 21 ноября
10:18СМИ: Байден намерен баллотироваться на второй срок
10:18Дополнительное время: итоги Чемпионата Абхазии по футболу с игроком команды-победителя
09:38Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
09:31Китаю собираются устроить бойкот, как рейху
08:52Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта
00:13Скончались еще два пациента с COVID-19 в Абхазии, выявлено 110 новых случаев
ВчераЗахарова заявила о положительных переменах в отношениях России с США
Вчера"Горящие" проблемы и вызовы: съезд союза журналистов прошел в Абхазии
ВчераРуководитель Sputnik Абхазия вошел в президиум Союза журналистов
Вчера"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок
ВчераЧантурия о повышении цены на хлеб в Абхазии: минимум, на что могут прожить предприятия
ВчераПуть к очеловечиванию: особенности воспитания детей у абхазов