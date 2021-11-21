https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/pediator-posovetovala-chto-delat-esli-rebenok-zabolel-orvi-1036427126.html

Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ

Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ

Заместитель главврача по лечебной работе Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека Жамиля Анакеева рассказала о первоочередных... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T15:26+0300

2021-11-21T15:26+0300

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Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ Педиатор посоветовала, что делать, если ребенок заболел ОРВИ

Лучшей профилактикой заболеваемости является правильное и разнообразное питание, влажная уборка и проветривание помещений, пояснила эфире радио Sputnik Кыргызстан Анакеева."В первые часы болезни ребенок испытывает жажду и много пьет. Нужно поймать это время, так как есть вероятность, что по прошествии примерно четырех часов малыш будет отказываться от жидкости, и в крайнем случае ему может потребоваться капельница, а это очень опасно. Даже если ребенок уснул, нельзя терять время: надо шприцем осторожно заливать ему в ротик воду хотя бы по капельке. Особенность детского организма в том, что влага может всасываться через слизистую, не обязательно делать большой глоток. Нужно понимать, что, когда ребенка лихорадит, он теряет жидкость с дыханием и потом кровь становится очень густой, и органам начинает не хватать кислорода. В организме копятся токсины, а это может привести к очень тяжелым последствиям", - отметила врач.По ее словам, сразу давать малышу жаропонижающее при повышении температуры не стоит, для начала его надо раздеть и давать много жидкости. Если все-таки возникнет необходимость в применении фармакологического препарата, его дозировку на килограмм веса нужно уточнить у педиатра.

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