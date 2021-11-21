https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/skonchalis-esche-dva-patsienta-s-covid-19-v-abkhazii-vyyavleno-110-novykh-sluchaev-1036422010.html

Скончались еще два пациента с COVID-19 в Абхазии, выявлено 110 новых случаев

Скончались еще два пациента с COVID-19 в Абхазии, выявлено 110 новых случаев

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки провели у 335 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T00:13+0300

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2021-11-21T00:14+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки провели у 335 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.В российском военном госпитале скончались два пациента: женщина 1939 года рождения и мужчина 1938 года рождения.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 23, четверо из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33929 человек. Зарегистрировано 502 летальных случая. Выздоровели 27870 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости