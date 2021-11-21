https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/sostoyaniya-mezhdu-zhiznyu-i-smertyu-chto-takoe-chem-otlichayutsya-kak-vyyti-1036399059.html

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти? Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?

На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят?Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.Слушайте подкасты РИА Новости.

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