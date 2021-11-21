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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-21T09:38+0300
2021-11-21T09:38+0300
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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят?Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Состояния между жизнью и смертью: что такое, чем отличаются, как выйти?
09:38 21.11.2021 (обновлено: 10:55 21.11.2021)
Чем отличаются клиническая смерть, кома и вегетативное состояние? Объясняет главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
На каких основаниях констатируют смерть? Как долго врачи обязаны проводить реанимационные мероприятия? А в каких случаях реанимацию не проводят?
Зульфия Зарипова - главный внештатный специалист
по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.