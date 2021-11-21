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Умерла Народная артистка России Нина Русланова
Умерла Народная артистка России Нина Русланова
Актрисе было 75 лет. 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Народная артистка России Нина Русланова умерла на 76-м году жизни, об этом сообщает РИА Новости.Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. В 1960 году она окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а через два года уехала в Москву — поступать в Щукинское училище.В 1982 году Русланова получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — Народной артистки России.Актриса снялась в более сотни кинофильмов, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие картины.
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Умерла Народная артистка России Нина Русланова

22:16 21.11.2021 (обновлено: 23:07 21.11.2021)
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Актрисе было 75 лет.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Народная артистка России Нина Русланова умерла на 76-м году жизни, об этом сообщает РИА Новости.
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. В 1960 году она окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а через два года уехала в Москву — поступать в Щукинское училище.
В 1982 году Русланова получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — Народной артистки России.
Актриса снялась в более сотни кинофильмов, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие картины.
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