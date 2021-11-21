https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/zhitelyam-pskhu-vydali-gotovye-zagranpasporta-1036422323.html

Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта

Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Посольство России в Абхазии выдало готовые заграничные паспорта жителям высокогорного села Псху, сообщается на странице дипмиссии в... 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T08:52+0300

2021-11-21T08:52+0300

2021-11-21T09:31+0300

в абхазии

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Посольство России в Абхазии выдало готовые заграничные паспорта жителям высокогорного села Псху, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.Ранее в Посольстве сообщали, что выдача готовых загранпаспортов будет производиться с 17 ноября по будням с 9:00 до 16:30.Гражданам, чьи загранпаспорта уже изготовлены, рекомендуется получить их в ближайшее время, так как в декабре консульский отдел может приостановить прием посетителей по техническим причинам.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле в летнее время. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201211/Dom-Moskvy-v-Sukhume-peredal-medizdeliya-vysokogornomu-selu-Pskhu-1031447558.html

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