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Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта
Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Посольство России в Абхазии выдало готовые заграничные паспорта жителям высокогорного села Псху, сообщается на странице дипмиссии в... 21.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Посольство России в Абхазии выдало готовые заграничные паспорта жителям высокогорного села Псху, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.Ранее в Посольстве сообщали, что выдача готовых загранпаспортов будет производиться с 17 ноября по будням с 9:00 до 16:30.Гражданам, чьи загранпаспорта уже изготовлены, рекомендуется получить их в ближайшее время, так как в декабре консульский отдел может приостановить прием посетителей по техническим причинам.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле в летнее время. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201211/Dom-Moskvy-v-Sukhume-peredal-medizdeliya-vysokogornomu-selu-Pskhu-1031447558.html
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Жителям Псху выдали готовые российские загранпаспорта

08:52 21.11.2021 (обновлено: 09:31 21.11.2021)
© Foto / Посольство России в АбхазииЖителям Псху выдали готовые загранпаспорта
Жителям Псху выдали готовые загранпаспорта - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
© Foto / Посольство России в Абхазии
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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Посольство России в Абхазии выдало готовые заграничные паспорта жителям высокогорного села Псху, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Ранее в Посольстве сообщали, что выдача готовых загранпаспортов будет производиться с 17 ноября по будням с 9:00 до 16:30.
Гражданам, чьи загранпаспорта уже изготовлены, рекомендуется получить их в ближайшее время, так как в декабре консульский отдел может приостановить прием посетителей по техническим причинам.
Здание дома Москвы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2020
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"Дом Москвы" в Сухуме передал медизделия высокогорному селу Псху
11 декабря 2020, 17:23
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле в летнее время. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.
Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.
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