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"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
© Sputnik / Леон Адлейба
С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных увеличением нагрузок на электросети страны, вводятся изменения в график ограничений на поставку электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
При этом для подстанции "Сухум-2" с 23 ноября будет действовать график отключений по четыре часа в сутки:
07:00-08:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 19:00-20:00 - распределительные сети "Ачадара", "Мелькомбинат", "Сельхоз"
08:00-09:00, 12:00-13:00, 16:00-17:00, 20:00-21:00 - распределительные сети "Эшба", "Таксопарк", "Новый район-4", Новый район-3"
09:00-10:00, 13:00-14:00, 17:00-18:00, 21:00-22:00 - распределительные сети "Новый район-1", "Аквафон", "Погрануправление", "Газ.аппаратура"
10:00-11:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00, 22:00-23:00 - распределительные сети "Массив", "Маяк-3", "Маяк-2".