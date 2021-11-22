https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/chernomorenergo-vneslo-izmeneniya-v-grafik-otklyucheniy-elektroenergii--1036444912.html

"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии

"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии

С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара". 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T19:50+0300

2021-11-22T19:50+0300

2021-11-22T19:50+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных увеличением нагрузок на электросети страны, вводятся изменения в график ограничений на поставку электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". При этом для подстанции "Сухум-2" с 23 ноября будет действовать график отключений по четыре часа в сутки:

сухум

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум