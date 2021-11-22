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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/chernomorenergo-vneslo-izmeneniya-v-grafik-otklyucheniy-elektroenergii--1036444912.html
"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара". 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T19:50+0300
2021-11-22T19:50+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
сухум
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных увеличением нагрузок на электросети страны, вводятся изменения в график ограничений на поставку электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". При этом для подстанции "Сухум-2" с 23 ноября будет действовать график отключений по четыре часа в сутки:
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум

"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии

19:50 22.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В связи с ростом количества аварийных отключений, вызванных увеличением нагрузок на электросети страны, вводятся изменения в график ограничений на поставку электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
При этом для подстанции "Сухум-2" с 23 ноября будет действовать график отключений по четыре часа в сутки:
07:00-08:00, 11:00-12:00, 15:00-16:00, 19:00-20:00 - распределительные сети "Ачадара", "Мелькомбинат", "Сельхоз"
08:00-09:00, 12:00-13:00, 16:00-17:00, 20:00-21:00 - распределительные сети "Эшба", "Таксопарк", "Новый район-4", Новый район-3"
09:00-10:00, 13:00-14:00, 17:00-18:00, 21:00-22:00 - распределительные сети "Новый район-1", "Аквафон", "Погрануправление", "Газ.аппаратура"
10:00-11:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00, 22:00-23:00 - распределительные сети "Массив", "Маяк-3", "Маяк-2".
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