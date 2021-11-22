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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 192 человек из 684 протестированных в Абхазии. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T22:46+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Выздоровели 27870 человек.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510

22:46 22.11.2021 (обновлено: 22:52 22.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в ГКБ №40
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© Sputnik / Илья Питалев
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 192 человек из 684 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались шесть человек - двое мужчин 70 и 82 лет, и женщины 58, 77 , 76 и 59 лет. В российском военном госпитале умерла женщина 1955 года рождения. В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1937 года рождения.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Выздоровели 27870 человек.
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