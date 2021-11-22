https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-510---1036448184.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 192 человек из 684 протестированных в Абхазии. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T22:46+0300
2021-11-22T22:46+0300
2021-11-22T22:52+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Выздоровели 27870 человек.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
22:46 22.11.2021 (обновлено: 22:52 22.11.2021)
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 192 человек из 684 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались шесть человек - двое мужчин 70 и 82 лет, и женщины 58, 77 , 76 и 59 лет. В российском военном госпитале умерла женщина 1955 года рождения. В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1937 года рождения.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Выздоровели 27870 человек.