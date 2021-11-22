https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-510---1036448184.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 192 человек из 684 протестированных в Абхазии. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T22:46+0300

2021-11-22T22:46+0300

2021-11-22T22:52+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Выздоровели 27870 человек.

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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19