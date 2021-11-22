https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhoan-rouling-lishili-garri-pottera-pri-chem-tut-nasha-intelligentsiya-1036435833.html

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция

В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T10:45+0300

2021-11-22T10:45+0300

2021-11-22T11:15+0300

культура

в мире

колумнисты

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Писательницу обвиняют в вопиющем, по меркам современного Запада, грехе — трансфобии. Среди прочего она посмела иронизировать над термином "люди, у которых есть менструация", отметив, что, наверное, их стоит называть женщинами. И тем самым нанесла оскорбление и тяжелую психологическую травму трансженщинам, то бишь бывшим мужчинам, пишет Елена Караева для РИА Новости.Этого оказалось достаточно, чтобы на романистку наклеили несмываемый ярлык трансфоба и отказали от дома, которому ее книги принесли миллиардные прибыли.И этот шаг, разумеется, московской творческой интеллигенцией поколения зумеров, да и не только, приветствуется.Хотя закона, который бы запретил Роулинг высказываться по любой теме, которая ей придет в голову, в том числе даже если и когда кому-то ее слова покажутся обидными, нет.Есть некое решение, принятое непонятно кем и на непонятно каких основаниях.То, что все, приходящее с западным ветром, у столичной и петербургской богемы всегда считается правильным и прогрессивным, а все то, что происходит дома, попахивает реакционностью, давно известно.Этой традиции примерно столько же лет, сколько продолжается фронда завсегдатаев когда-то моднейших и крутейших ресторанов, которые располагались в разнообразных домах литераторов, кинематографистов и театральных деятелей.Сидевшие там люди занимались, помимо обсуждения своих творческих планов, непрерывной руганью власти, называя ее "машиной ужаса и подавления душевных порывов".При этом они исправно и регулярно получали от этой "машины ужаса и подавления" путевки в дома творчества, квартиры, дачи и прочие блага, уровень которых, конечно, из сегодняшнего дня если смотреть, весьма скромный, но тогда абсолютно недоступный простому смертному."Вы хотите переснять полностью или частично фильм, поскольку вам не понравилась операторская работа? Вот вам новая смета, выбирайте другого оператора, мы желаем вам успехов в вашей работе!"Советское государство, которое сегодня принято воспринимать как давителя и душителя свобод, на самом деле, проводя культурную политику, даже не требовало клятв в лояльности и верности, прося лишь не "зарываться" в публичных высказываниях. Не в упомянутых ресторанах, а, например, на трибунах.Эта ситуация по большому счету устраивала абсолютно всех, поскольку творцы были людьми талантливыми, дело свое любили, и поэтому культура, очень разная — от монументальной саги до камерной истории — очень точно передавала и дух времени, и соответствовала своей роли, прежде всего воспитательной.Хаос 90-х этот баланс и эту институцию разрушил, а свобода, понимаемая весьма своеобразно, привела к тому, что творческая интеллигенция (богема и те, кто в этот круг допущен) решила, что деньги от государства она брать продолжит, а вот о соблюдении минимальной лояльности — хотя бы в публичном поле — забудет.При этом, разумеется, в качестве примера приводится Запад."Хотим, чтобы как в Париже!"И получили, собственно, как в Париже: когда приснопамятный акционист устраивал перформансы на Красной площади, его увещевали. Интеллигентно.А когда нечто похожее он сотворил в столице Франции, его совсем не интеллигентно взяли под белы руки и привели в самый что ни на есть справедливый суд, который вкатил ему "трешечку". В качестве назидания, что вести себя — даже акционистам — следует прилично.И никакие крики, возгласы, цитаты из Кокто и ссылки на самого маркиза де Сада не помогли.Суд сказал — "в тюрьму", значит, в тюрьму.Сегодня, когда российское государство начинает очень мягко и постепенно задаваться вопросом о том, как должна выглядеть отечественная культура, какие традиции нуждаются в поддержке, что следует убрать, а от чего вообще отказаться, юная творческая богема, разумеется, негодует и возмущается.Как это так мы должны быть солидарны с народом?Как это так мы должны ощущать, что проблема секс-меньшинств никому на самом деле не интересна?Юная богема вплоть до очень недавнего времени полагала, что вправе диктовать свои правила и устанавливать свои порядки, при этом беря на творчество и жизнь деньги у государства.При этом преследуя защиту лишь своих интересов, удовлетворяя лишь свои потребности и следуя исключительно правилам своего внутреннего распорядка.Занятые решением лишь собственных проблем и решая вопросы только своей реализации, эти персонажи пропустили момент изменения ситуации.Да, государство очень мягко и очень постепенно начинает заниматься повесткой в области культуры, не желая отдавать ее на откуп пусть и талантливым, но эгоистам.Смещая акцент от индивидуализма к интересам всего общества медленно, но верно, при этом объясняя, что русская культура — это стержень нации.И что культура эта, такая классическая и такая консервативная, есть залог сохранения страны в том мире, который, потеряв берега в навязанном беспамятстве и искусственной отмене собственной истории, несется прямиком к своей гибели.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201227/Fantasticheskie-tvari-1031528630.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200421/V-chest-personazha-iz-Garri-Pottera-uchenye-otkryli-novyy-vid-gadyuk-1029941704.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191221/Avtora-Garri-Pottera-nachali-travit-primet-li-ee-Rossiya-1029070768.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190530/Rouling-vypustit-chetyre-novye-knigi-o-mire-Garri-Pottera-1027505047.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170923/za-rekordnuyu-summu-prodali-pervoe-izdanie-garri-pottera-1021939407.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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культура, в мире, колумнисты