https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gorevshiy-v-boyu-istoriya-voyny-vladimira-antsupova-1036439065.html

Горевший в бою: история войны Владимира Анцупова

Горевший в бою: история войны Владимира Анцупова

22 ноября 1947 года родился Герой Абхазии, один из легендарных участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владимир Анцупов. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T15:35+0300

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Историю Владимира Анцупова Sputnik Абхазия рассказал его боевой товарищ Ричард Чкадуа.Историк и боевые искусстваВладимир Анцупов был кандидатом исторических наук, преподавал в Абхазском государственном университете. С 1989 года Владимир Анцупов стал одним из защитников интересов абхазского народа, подвергавшегося давлению со стороны Грузии.Журналист Юрий Кураскуа вспоминает в своей статье "Память о друге", насколько решительно был настроен Анцупов для защиты абхазов.В 1977 году в Сухуме открылась первая в республике секция каратэ, среди участников этого вида боевых искусств был и Владимир Анцупов, который в совершенстве овладел боевым искусством и стал обладателем черного пояса. Кроме того, Анцупов был мастером спорта по боксу.Знакомство с героемС Владимиром Анцуповым Ричард Чкадуа познакомился во время войны, до этого он об Анцупове слышал очень много."О нем, как о легендарной личности, знали еще до начала войны, потому что он обладал лидерскими качествами, у многих был на слуху. У меня старший брат погиб во время войны, он был офицером абхазской гвардии, и они часто пересекались с Вовой Анцуповым. В Ткуарчале я его видел один или два раза, он заходил к брату, вот там мы и познакомились", — рассказал он.Ричард Чкадуа вспоминает, что во время их знакомства Владимир Анцупов был в группе "Катран", базировавшейся в районе села Тамыш."Не знаю, кому пришла эта идея, скорее всего ему самому, были организованы два взвода по 10-11 человек в каждом. В одном взводе были добровольцы из России и Приднестровья, потом они ушли непосредственно на линию фронта к Мушни Хварцкия", — говорит Ричард Чкадуа.По кодексу воинаОтмечая неординарные воинские способности Владимира Анцупова, Ричард Чкадуа говорит, что эта та фигура, с которой можно писать кодекс воина.Ричард Чкадуа вспомнил эпизод во время войны, который характеризует Владимира Анцупова."Мы шли на базу пешком с Вовой. Он был молчуном, но его молчание говорило о многом, мы шли по ночному городу, вышли к ресторану "Лашкиндар" в сторону Акармары. Я спросил его, почему он все время напряженный, мы идем, все спокойно, врага нет поблизости, и он мне ответил, что боится того, что враг поймает в тот момент, когда он не готов его встретить. Вот эту фразу я запомнил", — вспоминает Чкадуа.Из высказываний Владимира Анцупова Ричард Чкадуа навсегда запомнил и следующее выражение.Последний полет14 декабря 1992 года – самая страшная страница в Отечественной войне народа Абхазии, над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии было восемь беременных женщин. В этом вертолете находился и Владимир Анцупов.После гибели Владимира Анцупова бойцы, бывшие в его отрядах, перешли в другие группы и продолжили сражаться в Отечественной войне, рассказал Чкадуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171129/vecher-pamyati-vladimira-ancupova-proveli-v-abxazskom-universitete-1022524301.html

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