https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/goskomstat-soobschil-o-novom-prozhitochnom-minimume-v-abkhazii-1036440266.html

Госкомстат сообщил о новом прожиточном минимуме в Абхазии

Госкомстат сообщил о новом прожиточном минимуме в Абхазии

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,1%. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T15:10+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября составила 8202 рубля, сообщает Госкомстат Абхазии.В стоимость включены:Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 107,5%, в том числе на: Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за октябрь 2021 года в сравнении с октябрем прошлого года составил – 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,7%, непродовольственные товары – 110,7%, платные услуги населению – 107,1%.

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