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Госкомстат сообщил о новом прожиточном минимуме в Абхазии
Госкомстат сообщил о новом прожиточном минимуме в Абхазии
Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,1%. 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября составила 8202 рубля, сообщает Госкомстат Абхазии.В стоимость включены:Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 107,5%, в том числе на: Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за октябрь 2021 года в сравнении с октябрем прошлого года составил – 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,7%, непродовольственные товары – 110,7%, платные услуги населению – 107,1%.
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Госкомстат сообщил о новом прожиточном минимуме в Абхазии

15:10 22.11.2021 (обновлено: 16:00 22.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,1%.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября составила 8202 рубля, сообщает Госкомстат Абхазии.
В стоимость включены:
продовольственные товары на сумму 5610 рублей,
непродовольственные товары – 1608 рублей,
платные услуги, налоги и обязательные платежи – 984 рубля.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 107,5%, в том числе на:
продовольственные товары – 107,2%,
непродовольственные товары – 109,6%,
платные услуги населению – 106,9%.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за октябрь 2021 года в сравнении с октябрем прошлого года составил – 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,7%, непродовольственные товары – 110,7%, платные услуги населению – 107,1%.
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