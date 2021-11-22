https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/nachata-proverka-po-faktu-raneniya-zhitelya-sela-nizhnyaya-eshera-i-podzhoga-mashiny-v-sukhume-1036443405.html

Начата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме

Начата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме

В ночь с 20 на 21 ноября в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные, по предварительным данным, пытались совершить покушение на жизнь Тенгиза Лакербая... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T18:15+0300

2021-11-22T18:15+0300

2021-11-22T18:40+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Следственной группой ОВД Сухумского района проводится доследственная проверка по факту огнестрельного ранения жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая, а также поджога автотранспортного средства в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По данным следствия, после получения ночью 21 ноября сообщения из Республиканской больницы о раненом Роланде Колбая, ОВД объявил план-перехват, по тревоге был поднят личный состав УВД по Сухуму, перекрыты посты "Мачара", "Эшера", "Учхоз" и пост "Приморское" Гудаутского района. После чего Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда–фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение, откуда его отпустили после оказания медицинской помощи.Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда–фит". Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.Прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Лакербая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/avtomobil-sgorel-v-sukhume-v-noch-na-21-noyabrya-1036423060.html

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