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Начата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме
Начата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме
В ночь с 20 на 21 ноября в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные, по предварительным данным, пытались совершить покушение на жизнь Тенгиза Лакербая... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T18:15+0300
2021-11-22T18:40+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Следственной группой ОВД Сухумского района проводится доследственная проверка по факту огнестрельного ранения жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая, а также поджога автотранспортного средства в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По данным следствия, после получения ночью 21 ноября сообщения из Республиканской больницы о раненом Роланде Колбая, ОВД объявил план-перехват, по тревоге был поднят личный состав УВД по Сухуму, перекрыты посты "Мачара", "Эшера", "Учхоз" и пост "Приморское" Гудаутского района. После чего Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда–фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение, откуда его отпустили после оказания медицинской помощи.Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда–фит". Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.Прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Лакербая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/avtomobil-sgorel-v-sukhume-v-noch-na-21-noyabrya-1036423060.html
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происшествия, мвд абхазии, криминал, абхазия

Начата проверка по факту ранения жителя села Нижняя Эшера и поджога машины в Сухуме

18:15 22.11.2021 (обновлено: 18:40 22.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ночь с 20 на 21 ноября в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные, по предварительным данным, пытались совершить покушение на жизнь Тенгиза Лакербая, в результате был ранен Роланд Колбая.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Следственной группой ОВД Сухумского района проводится доследственная проверка по факту огнестрельного ранения жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая, а также поджога автотранспортного средства в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
По данным следствия, после получения ночью 21 ноября сообщения из Республиканской больницы о раненом Роланде Колбая, ОВД объявил план-перехват, по тревоге был поднят личный состав УВД по Сухуму, перекрыты посты "Мачара", "Эшера", "Учхоз" и пост "Приморское" Гудаутского района.
Оперативникам удалось установить, что примерно в 00:00 в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные на автомашине марки "Хонда–фит" пытались совершить покушение на убийство Тенгиза Лакербая.
После чего Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда–фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение, откуда его отпустили после оказания медицинской помощи.
На улице Басария загорелся автомобиль Хонда Фит - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
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Автомобиль сгорел в Сухуме в ночь на 21 ноября
Вчера, 10:35
Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда–фит".
Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.
Пресс-служба МВД отмечает, что пострадавшая сторона отказалась от дачи объяснений по инциденту и написания заявления в правоохранительные органы. Очевидцы произошедшего также отказываются от дачи свидетельских показаний.
Прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Лакербая.
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