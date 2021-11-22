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https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/nazvana-vozmozhnaya-prichina-katastrofy-podlodki-kursk-1036435137.html
Названа возможная причина катастрофы подлодки "Курск"
Названа возможная причина катастрофы подлодки "Курск"
"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-22T10:37+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Причиной катастрофы подлодки "Курск" в 2000 году могло стать столкновение с субмариной НАТО, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.Попов отметил, что название субмарины известно "с вероятностью 90%". "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли."Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.По его словам, столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка ударилась в дно.Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20150812/1015440085.html
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россия, нато

Названа возможная причина катастрофы подлодки "Курск"

10:15 22.11.2021 (обновлено: 10:37 22.11.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГодовщина гибели подлодки "Курск"
Годовщина гибели подлодки Курск - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Причиной катастрофы подлодки "Курск" в 2000 году могло стать столкновение с субмариной НАТО, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Попов отметил, что название субмарины известно "с вероятностью 90%".
Молебен в память о погибших на подлодке Курск отслужили в Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2015
Молебен в память о погибших на подлодке "Курск" отслужили в Петербурге
12 августа 2015, 17:08
"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.
"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.
По его словам, столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка ударилась в дно.

"Детонация всего торпедного боезапаса и лишение первого отсека. Не только первого — первого, второго, третьего. И четвертый разрушен тоже. Второй взрыв мощнейший. И вот от первого столкновения, от собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", — объяснил адмирал.

Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.
Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.
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