https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/nazvana-vozmozhnaya-prichina-katastrofy-podlodki-kursk-1036435137.html

Названа возможная причина катастрофы подлодки "Курск"

Названа возможная причина катастрофы подлодки "Курск"

"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

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россия

нато

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Причиной катастрофы подлодки "Курск" в 2000 году могло стать столкновение с субмариной НАТО, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.Попов отметил, что название субмарины известно "с вероятностью 90%". "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли."Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.По его словам, столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка ударилась в дно.Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150812/1015440085.html

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