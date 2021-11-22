https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/pobednyy-put-dinamo-abkhazskomu-futbolnomu-klubu-94-goda-1036439399.html

Победный путь "Динамо": абхазскому футбольному клубу 94 года

Победный путь "Динамо": абхазскому футбольному клубу 94 года

Футбольный клуб "Динамо" Сухум был образован 94 года назад, в 1927 году. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T17:43+0300

2021-11-22T17:43+0300

2021-11-22T17:43+0300

в абхазии

спорт

футбол

90 лет футбольному клубу "динамо" сухум

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В футбол в Абхазии начали играть в 1908 году. Наиболее впечатляющих результатов в самой популярной игре в мире за советский период достигло сухумское "Динамо", которое на равных могло играть со многими командами Советского Союза.В этой команде выросли знаменитости абхазского футбола: Никита Симонян, Вальтер Саная, Ахрик Цвейба, Георгий Елчиди, Гурген Назарян, братья Руслан и Беслан Аджинджал, Томас Овсеиян и другие.ВосхождениеСвое восхождение в советском футболе сухумское "Динамо" начало не с официального матча, а с товарищеской игры с "Динамо" из Тбилиси на старом стадионе в Сухуме. Впервые в истории абхазские футболисты переиграли соперников из Тбилиси со счетом 3:1.Спустя еще год команда усилилась новыми игроками, среди них был будущая легенда советского футбола Никита Симонян, а также Казбек Ажиба, братья Юрий и Иван Вардимиади, Геннадий Бондаренко, Георгий Грамматикопуло. После их прихода в основной состав "Динамо" в 1944 году команда становится обладателем Кубка Грузии по футболу.Спустя еще четыре года, в 1948 году сухумское "Динамо" стало чемпионом Грузии по футболу.Повышение в классеЗа большие заслуги абхазского футбола перед советским футболом, команда из Абхазии получила право выступать в чемпионате Советского Союза среди команд мастеров класса Б.Однако с 1962 года и весь период советского футбола игроки столичной команды выступали под своим динамовским флагом. За все время выступления сухумского "Динамо" во Второй лиге чемпионата СССР у команды не было громких побед.В 1988 году абхазские футболисты поехали в город Павлодар играть финальные встречи за переход в первую лигу первенства СССР по футболу. В 1989 году "Динамо" выиграло финальную пульку и получило возможность играть в Первой лиге.Первая лигаВ Первой лиге "Динамо" играло два года — в 1990 и 1991 годах. Будучи новичками Первой лиги, сухумчане в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. В свой дебютный сезон поспешно собранная команда опередила многие опытные клубы, в том числе "Зенит", "Кубань", "Котайк", "Кайрат". Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава — 12 мячей."Самая запоминающаяся игра была, когда у нас был переход из Второй лиги чемпионата СССР в первую лигу, это было в 1989 году. Мы играли в пульке в Сухуме с командой "Нефтяник" из Ферганы, если мы выигрывали со счетом 2:0, мы выходили в Первую лигу, нам удалось победить именно с этим счетом и выйти в Первую лигу", — рассказал Георгий Чалигава.По его словам на стадионе потрясающую поддержку обеспечивали 25 тысяч зрителей, неистово болевших за любимую команду."Хочется, чтобы футбол в Абхазии всегда получал необходимую поддержку, для того чтобы выросло поколение победителей, которое будет прославлять свою республику и в Абхазии, и за ее пределами", — говорит Чалигава.Георгий Чалигава также вспомнил игру с московским "Локомотивом" в 1990 году, когда абхазская команда победила со счетом 2:1.В 1990 году сухумские динамовцы вошли в десятку лучших, а в 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.В сухумской команде в тот период играл позже ставший знаменитым вратарем московского "Локомотива" и сборной России Сергей Овчинников по прозвищу Босс. В составе "Локомотива" Босс дважды становился чемпионом России. В своих воспоминаниях пишет о своем пребывании в сухумской команде."Команда у нас сложилась очень приличная, одно время даже претендовавшая на выход в Высшую лигу. Олег Долматов дал мне полный карт-бланш еще в "Динамо–2", полностью доверял и в сухумском "Динамо". Многие ребята приехали из Сухума, Очамчыры, Гудауты, других абхазских городов. Жили мы сначала, почти все, на базе сборной страны в Эшерах. А потом глава Абхазии и большой поклонник сухумского "Динамо" Владислав Григорьевич Ардзинба отдал в наше распоряжение расположенную в очень живописном месте дачу Совета Министров с отличным спортивным комплексом, правда, без футбольного поля", — вспоминает Овчинников.Разделение в командеЮрий Логуа играл за Сухумское "Динамо" с 1977 по 1987 годы, а с 1989 по 1992 годы занимал должность второго тренера в клубе.По политическим мотивам абсолютное большинство игроков "Динамо" перешли во вновь созданную команду "Цхуми"."Мы стали вынуждены искать ребят, и в этот момент президент футбольного клуба Владимир Миканба пригласил старшим тренером Олега Долматова. Он привез таких ребят, как Сергей Овчинников, Александр Смирнов, Анзор Коблев и другие. Из этих ребят был создан клуб заново. Впоследствии клуб вышел в Высшую лигу Чемпионата СССР", — сказал он.Неделя до дебюта4 апреля 1992 года Сухумское "Динамо" должна была сыграть свою первую игру в Высшей лиге.В разные годы в столичной команде играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Ахрик Цвейба, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Динамо" не участвовало в розыгрышах Чемпионата Абхазии. В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.

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спорт, футбол, 90 лет футбольному клубу "динамо" сухум