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Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
О темпах вакцинации от COVID-19 , о несоблюдении противоэпидемических мер и о том, что происходит с вирусом в настоящее время, в эфире радио Sputnik рассказала... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
Соблюдая простые правила противоэпидемических мер, можно было минимизировать заболеваемость в Абхазии и уменьшить количество летальных исходов от COVID, однако никто в стране не хочет этого делать, сказала санврач в беседе на радио."Мы говорим об этом уже два года, и никто нас не слышит. Процент летальных исходов высокий, уходит поколение старшее, а сейчас уже и более молодое. Учитывая, что мы никак не можем остановить эпидемию, надо вакцинироваться. Ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации, без принятия противоэпидемических мер", – рассказала Чанба.По словам главного санитарного врача Гудаутского района желание людей вакцинироваться связано лишь с получением qr-кодов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации

18:45 22.11.2021 (обновлено: 19:01 22.11.2021)
Радио
Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации
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О темпах вакцинации от COVID-19 , о несоблюдении противоэпидемических мер и о том, что происходит с вирусом в настоящее время, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.
Соблюдая простые правила противоэпидемических мер, можно было минимизировать заболеваемость в Абхазии и уменьшить количество летальных исходов от COVID, однако никто в стране не хочет этого делать, сказала санврач в беседе на радио.
"Мы говорим об этом уже два года, и никто нас не слышит. Процент летальных исходов высокий, уходит поколение старшее, а сейчас уже и более молодое. Учитывая, что мы никак не можем остановить эпидемию, надо вакцинироваться. Ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации, без принятия противоэпидемических мер", – рассказала Чанба.
По словам главного санитарного врача Гудаутского района желание людей вакцинироваться связано лишь с получением qr-кодов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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