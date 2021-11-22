https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sanvrach-chanba-ni-odna-infektsiya-nikogda-ne-pobezhdalas-bez-vaktsinatsii--1036441775.html

Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации

Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации

О темпах вакцинации от COVID-19 , о несоблюдении противоэпидемических мер и о том, что происходит с вирусом в настоящее время, в эфире радио Sputnik рассказала... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T18:45+0300

2021-11-22T18:45+0300

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Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации Санврач Чанба: ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации

Соблюдая простые правила противоэпидемических мер, можно было минимизировать заболеваемость в Абхазии и уменьшить количество летальных исходов от COVID, однако никто в стране не хочет этого делать, сказала санврач в беседе на радио."Мы говорим об этом уже два года, и никто нас не слышит. Процент летальных исходов высокий, уходит поколение старшее, а сейчас уже и более молодое. Учитывая, что мы никак не можем остановить эпидемию, надо вакцинироваться. Ни одна инфекция никогда не побеждалась без вакцинации, без принятия противоэпидемических мер", – рассказала Чанба.По словам главного санитарного врача Гудаутского района желание людей вакцинироваться связано лишь с получением qr-кодов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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