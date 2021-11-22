https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/takie-obstoyatelstva-logua-o-poezdke-v-turtsiyu-i-vstreche-v-parlamente--1036438983.html
Такие обстоятельства: Логуа о поездке в Турцию и встрече в парламенте
Такие обстоятельства: Логуа о поездке в Турцию и встрече в парламенте
Об участии делегации Парламента Абхазии в работе съезда Федерации абхазских культурных центров в Турции, о встречах и договоренностях, достигнутых в ходе... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-22T16:55+0300
2021-11-22T16:55+0300
2021-11-22T16:55+0300
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Такие обстоятельства: Логуа о поездке депутатов в Турцию и встрече в парламенте
Такие обстоятельства: Логуа о поездке депутатов в Турцию и встрече в парламенте
Делегация Народного Собрания Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. Депутаты приняли участие в работе съезда Федерации абхазских культурных центров в Турции, встретились со своими коллегами в турецком парламенте.О поездке в Турцию, какие встречи и договоренности были достигнуты в ходе визита, каковы планы парламента по налаживанию связей с соотечественниками за рубежом, а также с коллегами в турецком парламенте, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента, глава комитета по международным связям Астамур Логуа.Одно из главных направлений, по которому нужно работать, – открытие морского сообщения между Абхазией и Турцией, сказал Логуа."Мы должны работать с этой стороны Черного моря, так и наши братья, друзья с другой стороны – турецкого берега. Будем очень надеяться на то, что 2022 год станет прорывным во взаимоотношениях как с миром в целом, так и конкретно с Республикой Турция", – сказал Логуа.Депутат выразил уверенность в том, что препятствия общению Абхазии с миром не всегда будут результативными."Будут блокировать год, два, три, но мы все равно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", – сказал Логуа.Подробности в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Логуа о поездке в Турцию и встрече в парламенте
Об участии делегации Парламента Абхазии в работе съезда Федерации абхазских культурных центров в Турции, о встречах и договоренностях, достигнутых в ходе визита в эту страну, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа.
Делегация Народного Собрания Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия находилась с визитом в Турецкой Республике с 14 по 19 ноября. Депутаты приняли участие в работе съезда Федерации абхазских культурных центров в Турции, встретились со своими коллегами в турецком парламенте.
О поездке в Турцию, какие встречи и договоренности были достигнуты в ходе визита, каковы планы парламента по налаживанию связей с соотечественниками за рубежом, а также с коллегами в турецком парламенте, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента, глава комитета по международным связям Астамур Логуа.
Одно из главных направлений, по которому нужно работать, – открытие морского сообщения между Абхазией и Турцией, сказал Логуа.
"Мы должны работать с этой стороны Черного моря, так и наши братья, друзья с другой стороны – турецкого берега. Будем очень надеяться на то, что 2022 год станет прорывным во взаимоотношениях как с миром в целом, так и конкретно с Республикой Турция", – сказал Логуа.
Депутат выразил уверенность в том, что препятствия общению Абхазии с миром не всегда будут результативными.
"Будут блокировать год, два, три, но мы все равно своего добьемся, Абхазия будет признана всем международным сообществом", – сказал Логуа.
Подробности в аудиофайле.