https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/takie-obstoyatelstva-shamenkova-i-abakeliya-o-stroitelstve-zhilya-v-sukhume--1036417545.html

Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме

Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме

О темпах строительства жилых домов в Сухуме, о сложностях, с которыми сталкиваются застройщики, и спросе на новостройки в эфире радио Sputnik рассказали... 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T12:15+0300

2021-11-22T12:15+0300

2021-11-22T12:21+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/16/1036437111_40:0:1039:562_1920x0_80_0_0_ff19723e5d27f875463f1f51552d5fff.jpg

Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме

Жилищный вопрос является одним из самых острых для населения Абхазии. Многие семьи снимают жилье, десятилетиями отдают значительную часть своего заработка на его оплату. Эксперты утверждают, что растет спрос на покупку качественного, благоустроенного жилья. Как много новых жилых домов строится в столице Абхазии, каким критериям сегодня оно должно соответствовать, трудно ли получить разрешение на строительство, с какими сложностями сталкиваются застройщики и есть ли проблема реализации жилья? Об этом рассказали главный архитектор столицы Светлана Шаменкова и директор строительной фирмы "KDK Development" Батал Абакелия. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио