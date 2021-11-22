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Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме
Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме
О темпах строительства жилых домов в Сухуме, о сложностях, с которыми сталкиваются застройщики, и спросе на новостройки в эфире радио Sputnik рассказали... 22.11.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме
Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме
Жилищный вопрос является одним из самых острых для населения Абхазии. Многие семьи снимают жилье, десятилетиями отдают значительную часть своего заработка на его оплату. Эксперты утверждают, что растет спрос на покупку качественного, благоустроенного жилья. Как много новых жилых домов строится в столице Абхазии, каким критериям сегодня оно должно соответствовать, трудно ли получить разрешение на строительство, с какими сложностями сталкиваются застройщики и есть ли проблема реализации жилья? Об этом рассказали главный архитектор столицы Светлана Шаменкова и директор строительной фирмы "KDK Development" Батал Абакелия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме

12:15 22.11.2021 (обновлено: 12:21 22.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Шаменкова и Абакелия о строительстве жилья в Сухуме
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О темпах строительства жилых домов в Сухуме, о сложностях, с которыми сталкиваются застройщики, и спросе на новостройки в эфире радио Sputnik рассказали главный архитектор столицы Светлана Шаменкова и директор строительной фирмы Батал Абакелия.
Жилищный вопрос является одним из самых острых для населения Абхазии. Многие семьи снимают жилье, десятилетиями отдают значительную часть своего заработка на его оплату. Эксперты утверждают, что растет спрос на покупку качественного, благоустроенного жилья.
Как много новых жилых домов строится в столице Абхазии, каким критериям сегодня оно должно соответствовать, трудно ли получить разрешение на строительство, с какими сложностями сталкиваются застройщики и есть ли проблема реализации жилья? Об этом рассказали главный архитектор столицы Светлана Шаменкова и директор строительной фирмы "KDK Development" Батал Абакелия.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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