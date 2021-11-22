https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/ubiystvo-dzhona-kennedi-1036437397.html

Убийство Джона Кеннеди

Убийство Джона Кеннеди

Гриф секретности с дела об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не снят полностью. 22.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-22T13:45+0300

2021-11-22T13:45+0300

2021-11-22T13:45+0300

в мире

видео

джон кеннеди (политик)

мультимедиа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/16/1031324921_0:95:699:488_1920x0_80_0_0_16f4cff75dfe13a7554403f5d85b6a15.jpg

58 лет назад, 22 ноября 1963 года было совершено одно из самых громких и загадочных преступлений XX века — был убит президент США Джон Кеннеди. По официальной версии, его застрелил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, но большинство американцев до сих пор считают тайну убийства Кеннеди нераскрытой

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, джон кеннеди (политик), мультимедиа, сша