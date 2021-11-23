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Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал данные Госкомстата о новом прожиточном... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуме в Абхазии: серьезная нагрузка
Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуме в Абхазии: серьезная нагрузка
Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября 2021 года составила 8202,2 рубля. Сюда включены продовольственные товары на сумму 5610,3 рубля, непродовольственные товары – 1607,6. Платные услуги, налоги и обязательные платежи – 984,3 рубля.В соответствии с Трудовым кодексом минимальный размер заработной платы не должен быть ниже прожиточного минимума, но, однако, принимая ежегодно закон о республиканском бюджете, срок вступления статьи в Трудовом кодексе переносится на 1 января следующего, сказал Аджба в интервью радио Sputnik."Это серьезная нагрузка будет на бюджет, который пока еще не выдерживает, но при этом надо сказать, что если на сегодняшний день рассчитать средний размер заработной платы работников бюджетной сферы, то он уже составляет не менее 14 00 рублей. Минимальный размер отдельным категориям, в том числе техническому персоналу работников центральных органов госуправления ниже этого прожиточного минимума на пять-шесть тысяч рублей. Если этот минимальный оклад поднять до прожиточного минимумам, то необходимо будет повышать и размер заработной платы и всем остальным. Будет большая нагрузка, в связи с чем пока мы не поднимаем минимальный размер, но при этом сегодня проводится инвентаризация заработной платы работников всей бюджетной сферы, по окончании которой, возможно, будут приняты какие-то шаги, для того чтобы этот минимальный оклад труда не был ниже уровня прожиточного минимума", – рассказал Аджба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка

11:57 23.11.2021
Радио
Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуме в Абхазии: серьезная нагрузка
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Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал данные Госкомстата о новом прожиточном минимуме в стране, рассказал, как эти данные должны быть использованы.
Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября 2021 года составила 8202,2 рубля. Сюда включены продовольственные товары на сумму 5610,3 рубля, непродовольственные товары – 1607,6. Платные услуги, налоги и обязательные платежи – 984,3 рубля.
В соответствии с Трудовым кодексом минимальный размер заработной платы не должен быть ниже прожиточного минимума, но, однако, принимая ежегодно закон о республиканском бюджете, срок вступления статьи в Трудовом кодексе переносится на 1 января следующего, сказал Аджба в интервью радио Sputnik.
"Это серьезная нагрузка будет на бюджет, который пока еще не выдерживает, но при этом надо сказать, что если на сегодняшний день рассчитать средний размер заработной платы работников бюджетной сферы, то он уже составляет не менее 14 00 рублей. Минимальный размер отдельным категориям, в том числе техническому персоналу работников центральных органов госуправления ниже этого прожиточного минимума на пять-шесть тысяч рублей. Если этот минимальный оклад поднять до прожиточного минимумам, то необходимо будет повышать и размер заработной платы и всем остальным. Будет большая нагрузка, в связи с чем пока мы не поднимаем минимальный размер, но при этом сегодня проводится инвентаризация заработной платы работников всей бюджетной сферы, по окончании которой, возможно, будут приняты какие-то шаги, для того чтобы этот минимальный оклад труда не был ниже уровня прожиточного минимума", – рассказал Аджба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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11:57Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
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