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Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты

Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты

Общественный деятель Нателла Акаба в эфире радио Sputnik рассказала, какие задачи стояли перед первым Парламентом Абхазии после войны 1992-1993 годов и каким... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T16:05+0300

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Акаба Акаба

23 ноября 1996 года прошли первые выборы в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазии. Первым спикером нового послевоенного Парламента Абхазии был избран Сократ Джинджолия. Каким был этот Парламент, какую роль он сыграл в истории страны и какие главные задачи он выполнил, рассказала общественный деятель, член "золотого" состава Парламента Нателла Акаба.Вспоминая о созыве 1996 года, Акаба отметила, что в Парламент вошли истинные патриоты."Там были не только абхазы, но и армяне, и русские. И это позитивный факт", – отметила Акаба.Среди главных вопросов, которые предстояло решать первому после Отечественной войны народа Абхазии Парламенту, были пути решения абхазо-грузинского конфликта, вопрос с беженцами. Подробности слушайте в аудиофайле.

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