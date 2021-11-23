Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/akaba-o-pervom-poslevoennom-parlamente-abkhazii-v-nego-voshli-istinnye-patrioty-1036455383.html
Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты
Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты
Общественный деятель Нателла Акаба в эфире радио Sputnik рассказала, какие задачи стояли перед первым Парламентом Абхазии после войны 1992-1993 годов и каким... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T16:05+0300
2021-11-23T16:11+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036455210_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4847f27214dac854e6f9c6721c8f7d41.jpg
Акаба
Акаба
23 ноября 1996 года прошли первые выборы в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазии. Первым спикером нового послевоенного Парламента Абхазии был избран Сократ Джинджолия. Каким был этот Парламент, какую роль он сыграл в истории страны и какие главные задачи он выполнил, рассказала общественный деятель, член "золотого" состава Парламента Нателла Акаба.Вспоминая о созыве 1996 года, Акаба отметила, что в Парламент вошли истинные патриоты."Там были не только абхазы, но и армяне, и русские. И это позитивный факт", – отметила Акаба.Среди главных вопросов, которые предстояло решать первому после Отечественной войны народа Абхазии Парламенту, были пути решения абхазо-грузинского конфликта, вопрос с беженцами. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036455210_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_7827354bcc85dc88d2aa8e212940d7d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты

16:05 23.11.2021 (обновлено: 16:11 23.11.2021)
Радио
Акаба
Подписаться на
Общественный деятель Нателла Акаба в эфире радио Sputnik рассказала, какие задачи стояли перед первым Парламентом Абхазии после войны 1992-1993 годов и каким должен быть современный законодательный орган.
23 ноября 1996 года прошли первые выборы в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазии. Первым спикером нового послевоенного Парламента Абхазии был избран Сократ Джинджолия.
Каким был этот Парламент, какую роль он сыграл в истории страны и какие главные задачи он выполнил, рассказала общественный деятель, член "золотого" состава Парламента Нателла Акаба.
Вспоминая о созыве 1996 года, Акаба отметила, что в Парламент вошли истинные патриоты.
"Там были не только абхазы, но и армяне, и русские. И это позитивный факт", – отметила Акаба.
Среди главных вопросов, которые предстояло решать первому после Отечественной войны народа Абхазии Парламенту, были пути решения абхазо-грузинского конфликта, вопрос с беженцами.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:55Код на выезд: как и зачем в Абхазии делают сертификаты о вакцинации
16:30Microsoft обещает улучшить Windows 11
16:05Акаба о первом послевоенном Парламенте Абхазии: в него вошли истинные патриоты
15:25Анкваб поручил приступить к работе над сметной документацией восстановления музея Лакоба
14:57Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста
14:45Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 ноября
14:15Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
13:45Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути
12:50Установлен запрет на ловлю рыбы в Рицинском парке
11:50Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
11:20Аджба о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в Абхазии: серьезная нагрузка
11:20Энвер Бзагуа проведет второй рейтинговый бой в Москве
10:20Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая
09:45Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
09:15Российские саперы разминируют закрытый аэропорт Сухума
08:45Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 510
Вчера"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов
Вчера"Черноморэнерго" внесло изменения в график отключений электроэнергии
ВчераГлава СУЭС рассказал о ситуации с энергоснабжением Сухума