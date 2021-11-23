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Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути
Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути
Какое значение имело для Абхазии первые послевоенные выборы в Народное Собрание республики и какие главные вопросы стояли перед избранниками, в эфире радио... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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Историк о первых выборах в Парламент Абхазии:
Историк о первых выборах в Парламент Абхазии:
23 ноября 1996 года состоялись первые после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов выборы в Народное Собрание. Выборы стали одним из самых важных общественно-политических событий в послевоенной жизни молодого абхазского государства.Выборы в Парламент Абхазии 1996 года – это большое событие в современной истории страны, сказал историк Салакая в беседе на радио."Это очень важное событие для Абхазии, это первые свободные выборы на общегосударственном уровне, и мы, избирая этот Парламент, показали всему мировому сообществу, Грузии, России, что мы с избранного пути сворачивать не собираемся, что война – это серьезно, что путь к независимости Абхазии – это серьезно. Независимость была оформлена сначала внутренним указом, нашем решением, актом о независимости, а потом и признанием нашей республики. Пусть нас признало пока немного стран, но процесс идет", – отметил Салакая.По мнению Салакая, именно тогда началось разделение общества, к сожалению, Парламент не стал общепримиряющей платформой, и раскол стал углубляться, несколько раз это приводило к достаточно тяжелым последствиям, сказал историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути

13:45 23.11.2021 (обновлено: 14:51 23.11.2021)
Радио
Историк о первых выборах в Парламент Абхазии:
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Какое значение имело для Абхазии первые послевоенные выборы в Народное Собрание республики и какие главные вопросы стояли перед избранниками, в эфире радио Sputnik рассказал историк Сослан Салакая.
23 ноября 1996 года состоялись первые после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов выборы в Народное Собрание. Выборы стали одним из самых важных общественно-политических событий в послевоенной жизни молодого абхазского государства.
Выборы в Парламент Абхазии 1996 года – это большое событие в современной истории страны, сказал историк Салакая в беседе на радио.
"Это очень важное событие для Абхазии, это первые свободные выборы на общегосударственном уровне, и мы, избирая этот Парламент, показали всему мировому сообществу, Грузии, России, что мы с избранного пути сворачивать не собираемся, что война – это серьезно, что путь к независимости Абхазии – это серьезно. Независимость была оформлена сначала внутренним указом, нашем решением, актом о независимости, а потом и признанием нашей республики. Пусть нас признало пока немного стран, но процесс идет", – отметил Салакая.
По мнению Салакая, именно тогда началось разделение общества, к сожалению, Парламент не стал общепримиряющей платформой, и раскол стал углубляться, несколько раз это приводило к достаточно тяжелым последствиям, сказал историк.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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