https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/istorik-o-pervykh-vyborakh-v-parlament-abkhazii-pokazali-miru-chto-ne-svernem-s-puti-1036442916.html

Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути

Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: показали миру, что не свернем с пути

Какое значение имело для Абхазии первые послевоенные выборы в Народное Собрание республики и какие главные вопросы стояли перед избранниками, в эфире радио... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T13:45+0300

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Историк о первых выборах в Парламент Абхазии: Историк о первых выборах в Парламент Абхазии:

23 ноября 1996 года состоялись первые после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов выборы в Народное Собрание. Выборы стали одним из самых важных общественно-политических событий в послевоенной жизни молодого абхазского государства.Выборы в Парламент Абхазии 1996 года – это большое событие в современной истории страны, сказал историк Салакая в беседе на радио."Это очень важное событие для Абхазии, это первые свободные выборы на общегосударственном уровне, и мы, избирая этот Парламент, показали всему мировому сообществу, Грузии, России, что мы с избранного пути сворачивать не собираемся, что война – это серьезно, что путь к независимости Абхазии – это серьезно. Независимость была оформлена сначала внутренним указом, нашем решением, актом о независимости, а потом и признанием нашей республики. Пусть нас признало пока немного стран, но процесс идет", – отметил Салакая.По мнению Салакая, именно тогда началось разделение общества, к сожалению, Парламент не стал общепримиряющей платформой, и раскол стал углубляться, несколько раз это приводило к достаточно тяжелым последствиям, сказал историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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