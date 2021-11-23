https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/microsoft-obeschaet-uluchshit-windows-11-1036455517.html
Microsoft обещает улучшить Windows 11
Microsoft обещает улучшить Windows 11
Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T16:30+0300
2021-11-23T16:30+0300
2021-11-23T16:30+0300
в мире
компьютеры
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft.Разработчики считают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большинство проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.Кроме того, в Microsoft ускоряет развертывание новой операционки. Возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей.Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Pora-perekhodit-kak-ustanovit-novuyu-Windows-11-i-chto-iz-etogo-poluchitsya-1033379821.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, компьютеры
Microsoft обещает улучшить Windows 11
Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft.
Разработчики считают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большинство проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.
Кроме того, в Microsoft ускоряет развертывание новой операционки. Возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей.
Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.