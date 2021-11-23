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Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии
К восстановлению музея Нестора Лакоба планируется приступить в 2022 году. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T08:45+0300
2021-11-23T10:01+0300
в абхазии
культура
нестор лакоба
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Музей выдающегося государственного и политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба будет восстановлен, этот вопрос обсуждался на встрече президента Аслана Бжания с представителями творческой и научной интеллигенции. В ходе встречи советник президента по науке и образованию Нугзар Логуа назвал несколько основных проблем, которые волнуют руководителей научных и творческих организаций. "Да, у нас есть проблемы, а пандемия коронавирусной инфекции усугубила их. Например, требуется восстановить целый ряд зданий, имеющих историко-культурное значение. В их числе и музей Лакоба, пострадавший во время войны. Не имеют пригодное для работы помещение и в Союзе писателей Абхазии. Они арендуют одну комнату в Национальной библиотеке. Надо помочь с ремонтом исторического здания музучилища. Все проблемы в одночасье не снять, но надо выработать план их поэтапного решения", – сказал он. Историк Валерий Бигуаа отметил, что вместе с восстановлением музея необходимо установить памятник супруге Нестора Лакоба Сарии Лакоба и их сыну Рауфу, репрессивным в годы сталинского террора. "Если государство восстановит музей, то мы соберем деньги и на народные средства установим памятник Сарии и Рауфу", – сказал он. Аслан Бжания в свою очередь отметил, что музей будет в обязательно восстановлен. Нестор Лакоба, советский государственный деятель, родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны в крестьянской семье. Председатель Совнаркома Абхазской АССР Нестор Лакоба скончался 28 декабря 1936 года во время командировки в Тбилиси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html
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культура, нестор лакоба

Музей Нестора Лакоба восстановят в Абхазии

08:45 23.11.2021 (обновлено: 10:01 23.11.2021)
© Foto / Всемирный абхазо-абазинский конгрессНестор Лакоба
Нестор Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Foto / Всемирный абхазо-абазинский конгресс
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К восстановлению музея Нестора Лакоба планируется приступить в 2022 году.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Музей выдающегося государственного и политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба будет восстановлен, этот вопрос обсуждался на встрече президента Аслана Бжания с представителями творческой и научной интеллигенции.
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В ходе встречи советник президента по науке и образованию Нугзар Логуа назвал несколько основных проблем, которые волнуют руководителей научных и творческих организаций.
"Да, у нас есть проблемы, а пандемия коронавирусной инфекции усугубила их. Например, требуется восстановить целый ряд зданий, имеющих историко-культурное значение. В их числе и музей Лакоба, пострадавший во время войны. Не имеют пригодное для работы помещение и в Союзе писателей Абхазии. Они арендуют одну комнату в Национальной библиотеке. Надо помочь с ремонтом исторического здания музучилища. Все проблемы в одночасье не снять, но надо выработать план их поэтапного решения", – сказал он.
По мнению участников встречи, восстановлению подлежит не только музей Лакоба, но и музей жертв политических репрессий 30-40 годов.
Историк Валерий Бигуаа отметил, что вместе с восстановлением музея необходимо установить памятник супруге Нестора Лакоба Сарии Лакоба и их сыну Рауфу, репрессивным в годы сталинского террора.
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"Если государство восстановит музей, то мы соберем деньги и на народные средства установим памятник Сарии и Рауфу", – сказал он.
Аслан Бжания в свою очередь отметил, что музей будет в обязательно восстановлен.

"Мы в обязательном порядке будем восстанавливать музей. Государство берет на себя это обязательство, вместе с тем необходимо продумать первые шаги, нужна концепция музея. Нужно просчитать средства, необходимые на восстановление здания, и приступить к работе уже в 2022 году", – отметил президент.

Нестор Лакоба, советский государственный деятель, родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны в крестьянской семье. Председатель Совнаркома Абхазской АССР Нестор Лакоба скончался 28 декабря 1936 года во время командировки в Тбилиси.
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