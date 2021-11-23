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Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T23:07+0300
2021-11-23T23:26+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 144 человек из 614 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

23:07 23.11.2021 (обновлено: 23:26 23.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукМедицина
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Четыре человека, мужчина 81 года и женщины 69, 77 и 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале. Две пациентки 1961 и 1930 года рождения скончались в российском военном госпитале.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 144 человек из 614 протестированных в Абхазии.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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