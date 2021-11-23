https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/shest-patsientov-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036459715.html

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 28650... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T23:07+0300

2021-11-23T23:07+0300

2021-11-23T23:26+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 144 человек из 614 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия