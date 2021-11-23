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Такие обстоятельства: Нанба о гармонизации налогового законодательства Абхазии и России
Такие обстоятельства: Нанба о гармонизации налогового законодательства Абхазии и России
Официальный прием делегации Федеральной налоговой службы России во главе с заместителем руководителя ФНС России Юлией Шепелевой состоялся на прошлой неделе в... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T17:18+0300
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Такие обстоятельства: Нанба
Такие обстоятельства: Нанба
Официальный прием делегации Федеральной налоговой службы России во главе с заместителем руководителя ФНС России Юлией Шепелевой состоялся на прошлой неделе в Кабинете министров Абхазии. Встреча прошла в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран. Подробности этой встречи в эфире радио Sputnik Абхазии рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба. "Это была хорошая возможность пообщаться со специалистами высокого уровня. Это люди, которые в России стоят за реализацией таких глобальных проектов, как внедрение контрольно-кассовой техники, разработка и внедрение специальных прикладных программ для администрирования НДС", – рассказал Нанба. Он с уверенностью заявил, что налоговые законодательства Абхазии и России существенно различаются. "Россия в своем развитии ушла далеко вперед. Наше законодательство на текущем этапе имеет свои особенности. Мы с нашими коллегами пришли к общему мнению, что на данном этапе говорить о масштабном изменении налогового законодательства пока рано. Действующая система администрирования налогов в нашей стране, а именно отсутствие современных информационных технологий, находится у нас на достаточно низком уровне. В этой связи на данном этапе принято решение все усилия направить на повышение автоматизации системы администрирования налогов в Абхазии и попытаться подтянуться до уровня Российской Федерации", – рассказал министр.
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Такие обстоятельства: Нанба о гармонизации налогового законодательства Абхазии и России

17:18 23.11.2021
Радио
Такие обстоятельства: Нанба
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Официальный прием делегации Федеральной налоговой службы России во главе с заместителем руководителя ФНС России Юлией Шепелевой состоялся на прошлой неделе в Кабинете министров Абхазии. Встреча прошла в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства двух стран.
Подробности этой встречи в эфире радио Sputnik Абхазии рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба.
"Это была хорошая возможность пообщаться со специалистами высокого уровня. Это люди, которые в России стоят за реализацией таких глобальных проектов, как внедрение контрольно-кассовой техники, разработка и внедрение специальных прикладных программ для администрирования НДС", – рассказал Нанба.
Он с уверенностью заявил, что налоговые законодательства Абхазии и России существенно различаются.
"Россия в своем развитии ушла далеко вперед. Наше законодательство на текущем этапе имеет свои особенности. Мы с нашими коллегами пришли к общему мнению, что на данном этапе говорить о масштабном изменении налогового законодательства пока рано. Действующая система администрирования налогов в нашей стране, а именно отсутствие современных информационных технологий, находится у нас на достаточно низком уровне. В этой связи на данном этапе принято решение все усилия направить на повышение автоматизации системы администрирования налогов в Абхазии и попытаться подтянуться до уровня Российской Федерации", – рассказал министр.
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