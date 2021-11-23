https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/tsentr-gudauty-ostalsya-bez-podachi-vody-iz-za-polomki-vodovoda-na-reke-aapsta-1036454309.html

Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста

Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста

Поломка водовода на реке Аапста произошла из-за паводка в понедельник 22 ноября. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T14:57+0300

2021-11-23T14:57+0300

2021-11-23T15:37+0300

в абхазии

водоснабжение

гудаута

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.Местный водоканал уже приступил к устранению аварии. Приобретена новая труба, однако для ее установки необходимо поменять русло реки. Если погодные условия будут благоприятствовать, то рассчитывают устранить поломку в течение недели.На данный момент подача воды в центре Гудауты организована по временной схеме. Правда, как отмечает начальник Водоканала, давление слабее, чем обычно, и потому напор воды у жителей многоэтажных домов может быть плохим.

гудаута

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водоснабжение, гудаута