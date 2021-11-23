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Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста
Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста
Поломка водовода на реке Аапста произошла из-за паводка в понедельник 22 ноября. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
водоснабжение
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.Местный водоканал уже приступил к устранению аварии. Приобретена новая труба, однако для ее установки необходимо поменять русло реки. Если погодные условия будут благоприятствовать, то рассчитывают устранить поломку в течение недели.На данный момент подача воды в центре Гудауты организована по временной схеме. Правда, как отмечает начальник Водоканала, давление слабее, чем обычно, и потому напор воды у жителей многоэтажных домов может быть плохим.
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водоснабжение, гудаута

Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста

14:57 23.11.2021 (обновлено: 15:37 23.11.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
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Поломка водовода на реке Аапста произошла из-за паводка в понедельник 22 ноября.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Центр Гудауты остался без подачи воды из-за поломки водовода на реке Аапста, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.

"Труба проходит через русло реки, из-за паводков она оказалась оголенной. Это пластиковая труба. И вчера произошла поломка водовода", – пояснил Лейба.

Местный водоканал уже приступил к устранению аварии. Приобретена новая труба, однако для ее установки необходимо поменять русло реки. Если погодные условия будут благоприятствовать, то рассчитывают устранить поломку в течение недели.
На данный момент подача воды в центре Гудауты организована по временной схеме. Правда, как отмечает начальник Водоканала, давление слабее, чем обычно, и потому напор воды у жителей многоэтажных домов может быть плохим.
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