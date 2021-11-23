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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая
В ночь на 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестный трижды выстрелил в Тенгиза Лакербая и скрылся с места преступления. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Нижней Эшеры Тенгиза Лакербая, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.По данным следствия, примерно в 00:00 в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные на автомашине марки "Хонда Фит" пытались совершить покушение на убийство Тенгиза Лакербая.После чего житель Нижней Эшеры Роланд Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда Фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение.Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда Фит".Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/avtomobil-sgorel-v-sukhume-v-noch-na-21-noyabrya-1036423060.html
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происшествия, мвд абхазии

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая

10:20 23.11.2021 (обновлено: 10:31 23.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция мигалка
Милиция мигалка - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ночь на 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестный трижды выстрелил в Тенгиза Лакербая и скрылся с места преступления.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Нижней Эшеры Тенгиза Лакербая, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
По данным следствия, примерно в 00:00 в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные на автомашине марки "Хонда Фит" пытались совершить покушение на убийство Тенгиза Лакербая.
После чего житель Нижней Эшеры Роланд Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда Фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение.
Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда Фит".
На улице Басария загорелся автомобиль Хонда Фит - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2021
В Абхазии
Автомобиль сгорел в Сухуме в ночь на 21 ноября
21 ноября, 10:35
Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.
В Абхазии
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