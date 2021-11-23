https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-pokusheniya-na-ubiystvo-tengiza-lakerbaya-1036450350.html

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Тенгиза Лакербая

В ночь на 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестный трижды выстрелил в Тенгиза Лакербая и скрылся с места преступления. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Нижней Эшеры Тенгиза Лакербая, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.По данным следствия, примерно в 00:00 в селе Нижняя Эшера Сухумского района неизвестные на автомашине марки "Хонда Фит" пытались совершить покушение на убийство Тенгиза Лакербая.После чего житель Нижней Эшеры Роланд Колбая, пытаясь остановить автомобиль "Хонда Фит", получил ранение и был доставлен в медучреждение.Позже, в 02:50, сотрудники столичного УВД обнаружили на улице Басария сгоревшую автомашину "Хонда Фит".Пожар был локализован силами сотрудников МЧС. В машине нашли сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/avtomobil-sgorel-v-sukhume-v-noch-na-21-noyabrya-1036423060.html

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происшествия, мвд абхазии