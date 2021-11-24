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Агрба рассказал о перспективах возобновления работы учреждений культуры в Абхазии
Агрба рассказал о перспективах возобновления работы учреждений культуры в Абхазии
О приблизительных сроках возобновления работы учреждений культуры в стране, о том, какая работа ведется в этом направлении, в интервью Sputnik рассказал... 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T16:25+0300
2021-11-24T16:25+0300
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Гудиса Агрба
Гудиса Агрба
Министр культуры Абхазии провел совещание с руководителями подведомственных учреждений, на котором шла речь об условиях и сроках возобновления работы учреждений культуры. На эту встречу также была приглашена главный санитарный врач страны Людмила Скорик. "Мы стремимся к тому, чтобы все же учреждениям культуры дали возобновить свою работу. Мы, представители Министерства культуры и представители учреждений, приняли решение обратиться к руководству страны и в Координационный штаб с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы учреждений культуры с максимальными ограничениями, с любыми формами. Мы понимаем, что данная эпидемия не закончится в ближайший год точно. Сидеть без работы мы просто не можем", – отметил Агрба. Деятельность учреждений культуры в Абхазии запрещена приказом министра культуры республики Гудисы Агрба с 12 июля. 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.
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Агрба рассказал о перспективах возобновления работы учреждений культуры в Абхазии
16:25 24.11.2021 (обновлено: 16:42 24.11.2021)
О приблизительных сроках возобновления работы учреждений культуры в стране, о том, какая работа ведется в этом направлении, в интервью Sputnik рассказал министр культуры Гудиса Агрба.
Министр культуры Абхазии провел совещание с руководителями подведомственных учреждений, на котором шла речь об условиях и сроках возобновления работы учреждений культуры. На эту встречу также была приглашена главный санитарный врач страны Людмила Скорик.
"Мы стремимся к тому, чтобы все же учреждениям культуры дали возобновить свою работу. Мы, представители Министерства культуры и представители учреждений, приняли решение обратиться к руководству страны и в Координационный штаб с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы учреждений культуры с максимальными ограничениями, с любыми формами. Мы понимаем, что данная эпидемия не закончится в ближайший год точно. Сидеть без работы мы просто не можем", – отметил Агрба.
Деятельность учреждений культуры в Абхазии запрещена приказом министра культуры республики Гудисы Агрба с 12 июля.
13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.