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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/esche-dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036471546.html
Еще два пациента с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме
Еще два пациента с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34376 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650... 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчины 1945 и 1944 годов рождения, скончались в российском мобильном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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Еще два пациента с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

20:32 24.11.2021 (обновлено: 20:34 24.11.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34376 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчины 1945 и 1944 годов рождения, скончались в российском мобильном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 111 человек из 510 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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