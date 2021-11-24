https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/esche-dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036471546.html

Еще два пациента с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

Еще два пациента с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34376 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650... 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T20:32+0300

2021-11-24T20:32+0300

2021-11-24T20:34+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчины 1945 и 1944 годов рождения, скончались в российском мобильном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19