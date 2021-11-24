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Как Россия спасает детей в Афганистане
Как Россия спасает детей в Афганистане
В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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На одну койку приходится класть по несколько детей. Это противоречит санитарным нормам, но другого выхода у врачей нет. Страна погрузилась в продовольственный кризис. Где родители и дети ищут спасения? И как Афганистану помогает Россия?В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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Как Россия спасает детей в Афганистане

15:55 24.11.2021
© Видео / RUPTLY
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В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением.
На одну койку приходится класть по несколько детей. Это противоречит санитарным нормам, но другого выхода у врачей нет. Страна погрузилась в продовольственный кризис. Где родители и дети ищут спасения? И как Афганистану помогает Россия?
В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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