Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/kolosov-o-vliyanii-na-maynerov-tekhnicheski-nevozmozhno-nuzhny-nevygodnye-usloviya--1036452350.html
Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия
Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия
IT-специалист Владислав Колосов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о причине увеличения нагрузок на электросети, выходе из сложившейся ситуации и... 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T11:40+0300
2021-11-24T11:47+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036452285_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9e8fac3f710b3ce2945aabb95e24f0c7.jpg
Колосов
Колосов
Владислав Колосов объяснил, с чем связаны колебания стоимости биткоина, как запрет криптовалюты в Китае отразится на ситуации в Абхазии, сколько биткоинов уже добыто и как это влияет на их стоимость. А также эксперт поделился своим мнением о том, какие условия нужно создать в Абхазии, чтобы в выигрыше оказались и государство, и мелкие майнеры. "Как бы сделал я, если бы имел машинки и думал, где их разместить? Если бы была какая-нибудь выделенная площадка, где я мог бы в чистых условиях, с охраной, с комфортным доступом, я там бы расположил свое оборудование, и был бы спокоен, смотрел бы, как растет мой счет... Технически никак на майнеров нельзя повлиять. Нужно создать условия, при которых заниматься этим видом деятельности будет менее выгодно, чем какой-то другой работой. Почему сейчас все вкладывают последние деньги в оборудование для майнинга? Потому что на данный момент это выгодный бизнес", – сказал Колосов. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036452285_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_b827a0ae471b350e89c3ddf8eaeab632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия

11:40 24.11.2021 (обновлено: 11:47 24.11.2021)
Радио
Колосов
Подписаться на
IT-специалист Владислав Колосов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о причине увеличения нагрузок на электросети, выходе из сложившейся ситуации и перспективах биткоина.
Владислав Колосов объяснил, с чем связаны колебания стоимости биткоина, как запрет криптовалюты в Китае отразится на ситуации в Абхазии, сколько биткоинов уже добыто и как это влияет на их стоимость. А также эксперт поделился своим мнением о том, какие условия нужно создать в Абхазии, чтобы в выигрыше оказались и государство, и мелкие майнеры.
"Как бы сделал я, если бы имел машинки и думал, где их разместить? Если бы была какая-нибудь выделенная площадка, где я мог бы в чистых условиях, с охраной, с комфортным доступом, я там бы расположил свое оборудование, и был бы спокоен, смотрел бы, как растет мой счет... Технически никак на майнеров нельзя повлиять. Нужно создать условия, при которых заниматься этим видом деятельности будет менее выгодно, чем какой-то другой работой. Почему сейчас все вкладывают последние деньги в оборудование для майнинга? Потому что на данный момент это выгодный бизнес", – сказал Колосов.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:25Как коронавирус нарушает свертываемость крови: риски и осложнения
13:00Хибла Герзмава и Элина Гаранча выступят в Московской консерватории
12:33Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом
12:06Минобороны с саперами из России приступило к инженерной разведке аэропорта Сухума
11:40Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия
11:11Президенту объяснили, почему в Галской больнице не функционирует аппарат МРТ
11:00Более 500 человек выписали из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:35Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
10:29Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру
09:55Имидж ничто: каково быть ментом в Абхазии
09:30Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
09:05Часть Сухума оставалась без подачи электроэнергии с ночи
08:45ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось
ВчераШесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераКабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб
ВчераВеер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений
ВчераВакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
ВчераШойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет
ВчераКогда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией
ВчераШкольница из Абхазии прошла в полуфинал телепередачи "Умницы и умники"