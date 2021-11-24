https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/kolosov-o-vliyanii-na-maynerov-tekhnicheski-nevozmozhno-nuzhny-nevygodnye-usloviya--1036452350.html

Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия

Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия

IT-специалист Владислав Колосов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о причине увеличения нагрузок на электросети, выходе из сложившейся ситуации и... 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T11:40+0300

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Колосов Колосов

Владислав Колосов объяснил, с чем связаны колебания стоимости биткоина, как запрет криптовалюты в Китае отразится на ситуации в Абхазии, сколько биткоинов уже добыто и как это влияет на их стоимость. А также эксперт поделился своим мнением о том, какие условия нужно создать в Абхазии, чтобы в выигрыше оказались и государство, и мелкие майнеры. "Как бы сделал я, если бы имел машинки и думал, где их разместить? Если бы была какая-нибудь выделенная площадка, где я мог бы в чистых условиях, с охраной, с комфортным доступом, я там бы расположил свое оборудование, и был бы спокоен, смотрел бы, как растет мой счет... Технически никак на майнеров нельзя повлиять. Нужно создать условия, при которых заниматься этим видом деятельности будет менее выгодно, чем какой-то другой работой. Почему сейчас все вкладывают последние деньги в оборудование для майнинга? Потому что на данный момент это выгодный бизнес", – сказал Колосов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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