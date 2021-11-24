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Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
Водитель маршрутки получил огнестрельное ранение. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T10:35+0300
2021-11-24T10:35+0300
2021-11-24T12:46+0300
в абхазии
происшествия
гудаутский район
абхазия
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маршрутное такси с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы в селе Хыпста. По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.
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происшествия, гудаутский район, абхазия
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
10:35 24.11.2021 (обновлено: 12:46 24.11.2021)
Водитель маршрутки получил огнестрельное ранение.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маршрутное такси с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
Во время инцидента пострадал водитель маршрутки, он получил огнестрельное ранение и был доставлен в медучреждение.
По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы в селе Хыпста.
По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.