Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/marshrutku-s-passazhirami-obstrelyali-v-gudautskom-rayone-1036461813.html
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
Водитель маршрутки получил огнестрельное ранение. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T10:35+0300
2021-11-24T12:46+0300
в абхазии
происшествия
гудаутский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_40442d21cd15a2286641ce00553c2a9f.jpg
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маршрутное такси с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы в селе Хыпста. По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.
гудаутский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_163adae1a0663bc09bb44d941ff99d06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, гудаутский район, абхазия

Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе

10:35 24.11.2021 (обновлено: 12:46 24.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Водитель маршрутки получил огнестрельное ранение.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маршрутное такси с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.
Во время инцидента пострадал водитель маршрутки, он получил огнестрельное ранение и был доставлен в медучреждение.
По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы в селе Хыпста.
По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:25Как коронавирус нарушает свертываемость крови: риски и осложнения
13:00Хибла Герзмава и Элина Гаранча выступят в Московской консерватории
12:33Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом
12:06Минобороны с саперами из России приступило к инженерной разведке аэропорта Сухума
11:40Колосов о влиянии на майнеров: технически невозможно, нужны невыгодные условия
11:11Президенту объяснили, почему в Галской больнице не функционирует аппарат МРТ
11:00Более 500 человек выписали из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:35Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
10:29Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру
09:55Имидж ничто: каково быть ментом в Абхазии
09:30Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
09:05Часть Сухума оставалась без подачи электроэнергии с ночи
08:45ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось
ВчераШесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераКабмин Абхазии установил новые предельные розничные цена на хлеб
ВчераВеер недовольства: в "Черноморэнерго" объяснили введение нового графика отключений
ВчераВакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу
ВчераШойгу заявил, что активность бомбардировщиков ВВС США у границ России растет
ВчераКогда "Джавелины" и "Стингеры" не в радость: США принуждают Украину к войне с Россией
ВчераШкольница из Абхазии прошла в полуфинал телепередачи "Умницы и умники"