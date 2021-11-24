https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/marshrutku-s-passazhirami-obstrelyali-v-gudautskom-rayone-1036461813.html

Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе

Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе

Водитель маршрутки получил огнестрельное ранение. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

происшествия

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маршрутное такси с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы в селе Хыпста. По данным МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.

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происшествия, гудаутский район, абхазия