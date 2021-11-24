https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/minzdrav-rossii-zaregistriruet-vaktsinu-ot-covid-dlya-detey--1036466553.html

Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей

Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей

Для профилактической вакцинации детей от коронавируса понадобится письменное согласие родителей или несовершеннолетнего, если он старше 15 лет. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T15:26+0300

2021-11-24T15:26+0300

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общество

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей от 12 до 17 лет сегодня, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила Голикова.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19