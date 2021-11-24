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Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей
Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей
Для профилактической вакцинации детей от коронавируса понадобится письменное согласие родителей или несовершеннолетнего, если он старше 15 лет. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T15:26+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей от 12 до 17 лет сегодня, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила Голикова.
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общество, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей

15:26 24.11.2021 (обновлено: 15:32 24.11.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Казани
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Для профилактической вакцинации детей от коронавируса понадобится письменное согласие родителей или несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Минздрав России зарегистрирует вакцину от COVID для детей от 12 до 17 лет сегодня, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", – сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Прививать от коронавируса детей будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, заявила Голикова.
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