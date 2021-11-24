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На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с инспекционной проверкой. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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Он осмотрел различные объекты и провел совещание с руководством района. В каком состоянии Галская больница? Каким "богатством" хвастается местный МТС? Зачем президент переходил границу с Грузией? Смотрите в видеоматериале Sputnik.
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На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
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видео, аслан бжания, мультимедиа, галский район, видео

На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район

21:14 24.11.2021
© Видео / Леон Адлейба, Акоп Кущян
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Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с инспекционной проверкой.
Он осмотрел различные объекты и провел совещание с руководством района.
В каком состоянии Галская больница? Каким "богатством" хвастается местный МТС? Зачем президент переходил границу с Грузией? Смотрите в видеоматериале Sputnik.
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