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На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с инспекционной проверкой. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T21:14+0300
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в абхазии
видео
аслан бжания
мультимедиа
галский район
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Он осмотрел различные объекты и провел совещание с руководством района. В каком состоянии Галская больница? Каким "богатством" хвастается местный МТС? Зачем президент переходил границу с Грузией? Смотрите в видеоматериале Sputnik.
галский район
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На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
2021-11-24T21:14+0300
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видео, аслан бжания, мультимедиа, галский район, видео
На краю Абхазии: Аслан Бжания посетил Галский район
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с инспекционной проверкой.
Он осмотрел различные объекты и провел совещание с руководством района.
В каком состоянии Галская больница? Каким "богатством" хвастается местный МТС? Зачем президент переходил границу с Грузией? Смотрите в видеоматериале Sputnik.