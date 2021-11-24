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Посредник: Барциц о переходе работы Минюста Абхазии на современные платформы
Какую лепту может внести Минюст в улучшение инвестиционной привлекательности Абхазии? Что удалось реализовать в 2021 году и какие задачи на будущий год? На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik ответил министр юстиции Анри Барциц.
По его словам, уходящий год был сложным и вместе с тем насыщенным.
"Мы первоначально поставили перед собой ряд задач, связанных с изменением внутриведомственного администрирования, чтобы построить планы и задачи и понимать, куда мы будем двигаться. Год назад в интервью на вопрос, какие три главных проекта я хочу реализовать, я ответил, что это цифровая платформа записей актов гражданского состояния и нотариальных действий, это оцифровка и платформа единого госреестра индивидуальных предпринимателей и единого госреестра юридических лиц. Эта задача была достигнута, нам удалось создать три электронные платформы. Но мы не остановились на достигнутом. а пошли немного дальше. После того как внедренные платформы зарекомендовали себя как надежные, эффективные, функционально насыщенные и удобные в использовании, мы поняли, что можем оцифровать базы и реестры юридических лиц, чтобы огромные шкафы бумажных носителей приобрели электронную форму", – рассказал Барциц.
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