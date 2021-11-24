https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/prezidentu-obyasnili-pochemu-v-galskoy-bolnitse-ne-funktsioniruet-apparat-mrt-1036462300.html
Президенту объяснили, почему в Галской больнице не функционирует аппарат МРТ
Президенту объяснили, почему в Галской больнице не функционирует аппарат МРТ
Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с инспекционной поездкой в Галский район, где он посетил районную больницу. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T11:11+0300
2021-11-24T11:11+0300
2021-11-24T11:20+0300
в абхазии
аслан бжания
медицина
галский район
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Аппарат МРТ был передан Галской районной больнице без необходимых комплектующих, сейчас он уже не пригоден к использованию, сообщил президенту главврач Астамур Гамгия. Оборудование не было введено в эксплуатацию, его стоимость составила 11 миллионов 700 тысяч рублей.Как отметил глава Галского района Константин Пилия, для ввода аппарата в эксплуатацию были приглашены российские специалисты, которые заявили, что аппарат уже не пригоден к использованию. Главврач медучреждения также сообщил президенту, что больница была построена в 1964 году, и с тех пор капитального ремонта не было, косметический ремонт был сделан в 2004 году.
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аслан бжания, медицина, галский район
Президенту объяснили, почему в Галской больнице не функционирует аппарат МРТ
11:11 24.11.2021 (обновлено: 11:20 24.11.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с инспекционной поездкой в Галский район, где он посетил районную больницу.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Аппарат МРТ был передан Галской районной больнице без необходимых комплектующих, сейчас он уже не пригоден к использованию, сообщил президенту главврач Астамур Гамгия.
По словам Гамгия, аппарат МРТ был передан медучреждению Минздравом Абхазии в 2017 году, комплектующие обещали доставить позже, но так и не доставили.
Оборудование не было введено в эксплуатацию, его стоимость составила 11 миллионов 700 тысяч рублей.
Как отметил глава Галского района Константин Пилия, для ввода аппарата в эксплуатацию были приглашены российские специалисты, которые заявили, что аппарат уже не пригоден к использованию.
Главврач медучреждения также сообщил президенту, что больница была построена в 1964 году, и с тех пор капитального ремонта не было, косметический ремонт был сделан в 2004 году.